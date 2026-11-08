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Nouvelle-Zélande : des scientifiques repèrent des bancs de krill pour observer les baleines

En se rendant au plus près des bancs de krill, les spécialistes observent une baleine bleue et son baleineau en train de s’alimenter.

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