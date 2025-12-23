Un pod d'orques vient perturber la migration des baleines grises
Se tenant en embuscade, ces orques transientes font en sorte que les baleines restent dans les eaux profondes pour les épuiser. Alors que les baleines fatiguent, les orques cherchent à séparer la mère de son petit.
