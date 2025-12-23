Animaux

Un pod d'orques vient perturber la migration des baleines grises

Se tenant en embuscade, ces orques transientes font en sorte que les baleines restent dans les eaux profondes pour les épuiser. Alors que les baleines fatiguent, les orques cherchent à séparer la mère de son petit.

Animaux02:39

Un groupe d'orques se fait chasser par des otaries

La jeune femelle est responsable de tous les petits de son groupe, qui sont loin de pouvoir tenir tête à des otaries qui ne les craignent pas.

