Survoler un canyon à basse altitude : un défi dangereux pour les pilotes de chasse
Cet exercice permet aux apprentis pilotes de tester leur agilité dans des conditions de vol défavorables. Les collisions avec le relief représentent la première cause de mortalité des pilotes.
Survoler un canyon à basse altitude un défi dangereux pour les pilotes de chasse
VOUS AIMEREZ AUSSI...
Télévision et vidéo03:38
Pour piloter un avion de chasse, une bonne communication et un sens du contrôle sont primordiaux
Pour piloter un avion de chasse, une bonne communication et un sens du contrôle sont primordiaux
chercher des vidéos
Télévision et vidéo
03:17
Au sein du programme Topgun, les pilotes sont formés avec la plus grande rigueur
Télévision et vidéo
03:38
Pour piloter un avion de chasse, une bonne communication et un sens du contrôle sont primordiaux
Télévision et vidéo
04:13
Exploiter des données ADN endommagées pour identifier une victime de meurtre anonyme
Télévision et vidéo
04:09
"L'abattage de porcs" : une escroquerie en ligne mêlant trading et kidnapping
Télévision et vidéo
04:05
Une association lutte pour les droits et la santé mentale des jeunes de la communauté LGBT
Télévision et vidéo
01:57