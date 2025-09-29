Pour piloter un avion de chasse, une bonne communication et un sens du contrôle sont primordiaux
Lors de cet exercice, les apprentis pilotes doivent se détacher de l'escouade, verrouiller une cible et effectuer une plongée vers le sol à plus de 600 km/h. Le tout avec la plus grande maîtrise et coordination.
Au sein du programme Topgun, les pilotes sont formés avec la plus grande rigueur
