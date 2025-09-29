Télévision et vidéo

Pour piloter un avion de chasse, une bonne communication et un sens du contrôle sont primordiaux

Lors de cet exercice, les apprentis pilotes doivent se détacher de l'escouade, verrouiller une cible et effectuer une plongée vers le sol à plus de 600 km/h. Le tout avec la plus grande maîtrise et coordination.

Pour piloter un avion de chasse, une bonne communication et un sens du contrôle sont primordiaux

VOUS AIMEREZ AUSSI...

Conçu à l’université de technologie de Delft, aux Pays­-Bas, le Flying-V subit un test en soufflerie. L’aéro­dynamisme novateur de ...
Environnement

Aviation : un ciel plus vert, mais pour quand ?

La conception de petits avions électriques a déjà commencé. Mais celle de gros appareils de ligne propres présente un tout autre défi.

  • Aviation
  • Avions
  • Guerres
  • Télévision et vidéo
  • États-Unis
  • Amérique du Nord
  • Aéronautique
  • Histoire
  • Sciences
  • Terre
  • Violence

chercher des vidéos

Télévision et vidéo
03:19

Être pilote Topgun : un métier chronophage et dangereux

Télévision et vidéo
03:17

Au sein du programme Topgun, les pilotes sont formés avec la plus grande rigueur

Télévision et vidéo
04:05

Une association lutte pour les droits et la santé mentale des jeunes de la communauté LGBT

Télévision et vidéo
03:50

Newfound Hope, un centre de désintoxication aux méthodes douteuses

Histoire
04:30

Quand le monde se préparait à une victoire allemande pendant la Seconde Guerre mondiale

Histoire
04:11

Une opération pour détruire les forces militaires allemandes

Histoire
09:51

L'incroyable enfance de Gengis Khan, de sa naissance à l'assassinat de son père

Télévision et vidéo
04:04

L'armée déploie les grands moyens pour retrouver les rescapés du crash d'avion dans la forêt amazonienne

Histoire
05:03

Des résistants polonais préparèrent un attentat contre Hitler lors de sa visite à Varsovie

Histoire
04:15

En mars 1943, le général Tresckow prépara un attentat contre l'avion d'Hitler

loading

Découvrez National Geographic

  • Animaux
  • Environnement
  • Histoire
  • Sciences
  • Voyage® & Adventure
  • Photographie
  • Espace

À propos de National Geographic

S'Abonner

  • Magazines
  • Livres
  • Disney+

Nous suivre

Copyright © 1996-2015 National Geographic Society. Copyright © 2015-2025 National Geographic Partners, LLC. Tous droits réservés.