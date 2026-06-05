Histoire

Iran : découverte d'une galerie byzantine souterraine

Sous la ville de Nushabad, ville connue pour son agriculture et son architecture ingénieuse, s'étend une galerie de plusieurs hectares. Les experts estiment qu'elle date de plus de 1 500 ans.

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