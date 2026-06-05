Iran : découverte d'une galerie byzantine souterraine
Sous la ville de Nushabad, ville connue pour son agriculture et son architecture ingénieuse, s'étend une galerie de plusieurs hectares. Les experts estiment qu'elle date de plus de 1 500 ans.
PHOTOGRAPHIE DE Jakob Fischer, Alamy Stock Photo
Une formation rocheuse s'élève du désert en Iran, à Dasht-e Lut.
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Le soleil levant illumine les terrasses empilées de Badab-e Surt, en Iran.
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PHOTOGRAPHIE DE Ali Majdfar, Getty Images
Les collines verdoyantes de Turkmen Sahra dans la Province de Golestan, en Iran.
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Les chutes de Margoon (qui signifie "comme un serpent"), déferlent dans la Province iranienne de Fars.
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PHOTOGRAPHIE DE Dietmar Denger, Laif, Redux
Des randonneurs descendent le Mont Damāvand, le sommet le plus élevé au Moyen-Orient.
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Les grottes de sel de Qeshm sont parmi les plus longues du monde.
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Certaines conditions climatiques produisent un type d'algues qui donnent périodiquement au lac Urmia une couleur rouge vif.
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