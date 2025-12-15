Égypte : découverte d'un papyrus en grec ancien dans une mine d'émeraudes
Les archéologues se rendent dans une mine de schiste, une pierre fragile. Les vestiges laissent penser qu'un effondrement a eu lieu. Parmi les débris, les explorateurs parviennent à trouver des ustensiles de chantier.
