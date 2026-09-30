Harriet Tubman, une esclave afro-américaine, victime d'un accident qui lui conféra des visions divines
Un traumatisme crânien lui infligea des douleurs accrues. Lorsqu'elles survenaient la nuit, Harriet recevait des messages provenant de Dieu.
PHOTOGRAPHIE DE Kevin Carden, Istock Photo
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PHOTOGRAPHIE DE Maximilien Brice, Ngs
Les scientifiques réussissent à produire de l’antimatière dans des laboratoires comme le Cern, en Suisse.
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PHOTOGRAPHIE DE Yannick Mellier, IAP, Science Source
Un modèle numérique de matière sombre (en rouge) montre comment elle attire la lumière (lignes jaunes) des galaxies (en bleu).
PHOTOGRAPHIE DE Yannick Mellier, IAP, Science Source
Les quasars – des noyaux galactiques très actifs – sont une source possible de rayons cosmiques.
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Les taches solaires apparaissent là où les lignes de champ magnétique émergent à la surface du Soleil.
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Bristol, en Angleterre, est l’un des nombreux endroits où un bourdonnement a été entendu. Le son est décrit comme irritant – un grondement sourd comme celui d’un moteur diesel dans le lointain. Il a été entendu d’Auckland, en Nouvelle-Zélande, à Beaufort, en Irlande. Dans la plupart des cas, les suspects évidents – machines ou bruits de la circulation – ont été écartés comme causes potentielles. L’un des bourdonnements les mieux connus est celui entendu à Taos, au Nouveau-Mexique, au début des années 1990. Le bruit était si dérangeant que les habitants firent une pétition auprès de la délégation du Nouveau-Mexique au Congrès pour demander une enquête. Une équipe de la University of New Mexico se rendit alors à Taos, s’entretint avec les témoins et installa des micros sensibles. Environ 2 % des locaux avaient entendu le bruit, un grondement de basse fréquence en mi bémol. Les chercheurs, dont les micros n’avaient rien enregistré, éliminèrent les hypothèses d’une résonance du réseau d’alimentation électrique et de vibrations en provenance des bases militaires éloignées. Ils en avaient conclu : « Le mystère reste entier. Aucun signal acoustique connu ne peut expliquer le grondement. » Toutes sortes d’éclaircissements ont été proposés à propos de ce bourdonnement : des acouphènes (sons parasites dans les oreilles, mais les acouphènes sont dans les aigus) ; des machines (encore à identifier) ; ou simplement une hypersensibilité à un arrière-fond sonore banal.
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PHOTOGRAPHIE DE Gary Hincks, Science Source
Cette coupe de la Terre montre les noyaux externe et interne, à droite.
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Illustration des comètes frappant la jeune planète Terre.
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PHOTOGRAPHIE DE © Mary Evans Picture Library/Alamy
Le tsar Nicolas II fut témoin d’un éclair en boule dans une église : « Je vis soudain une boule embrasée voler à travers la fenêtre... La boule (c’était un éclair) tournoya au-dessus du sol, passa devant le chandelier et sortit par la porte. » Souvent observé mais peu étudié, l’éclair en boule (foudre globulaire) est un phénomène si bizarre que certains scientifiques le considèrent comme une hallucination. D’ordinaire – mais pas toujours –, il naît au cours d’un orage et apparaît sous la forme d’une boule de lumière étincelante dont la taille peut varier – de celle d’une balle de tennis à celle d’un ballon de basket. Selon les témoignages, cette sphère lumineuse bondit au ras du sol ou flotte à quelques dizaines de centimètres au-dessus, évolue d’avant en arrière, siffle ou grésille avant d’exploser fortement. Elle peut même entrer dans les maisons aux portes et fenêtres fermées, et rester suspendue en l’air. Les passagers d’un avion ont aperçu une boule filer le long d’une aile et disparaître à l’arrière de l’appareil. Des sphères lumineuses ont aussi été vues au-dessus de failles actives. Le phénomène est rarement dangereux, mais – exception fameuse – au XVIIIe siècle, le physicien allemand Georg Richman est mort dans son laboratoire, frappé à la tête par l’une d’elles. Pour certains chercheurs, la poussière brûlante de silicone s’agglutine en une sphère lumineuse après un éclair. Pour d’autres, des particules électriquement chargées s’accumulent lors d’un orage sur des surfaces comme les vitres, et le champ électrique ainsi créé se décharge sous forme de boule.
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PHOTOGRAPHIE DE Enigma, Alamy
Un être humain pourrait-il vraiment voyager à travers le temps ?
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Illustration d'un multivers.
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Illustration de notre univers.
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Illustration de la théorie des cordes.
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