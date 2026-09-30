Harriet Tubman, une esclave afro-américaine, victime d'un accident qui lui conféra des visions divines

Bristol, en Angleterre, est l’un des nombreux endroits où un bourdonnement a été entendu. Le son est décrit comme irritant – un grondement sourd comme celui d’un moteur diesel dans le lointain. Il a été entendu d’Auckland, en Nouvelle-Zélande, à Beaufort, en Irlande. Dans la plupart des cas, les suspects évidents – machines ou bruits de la circulation – ont été écartés comme causes potentielles. L’un des bourdonnements les mieux connus est celui entendu à Taos, au Nouveau-Mexique, au début des années 1990. Le bruit était si dérangeant que les habitants firent une pétition auprès de la délégation du Nouveau-Mexique au Congrès pour demander une enquête. Une équipe de la University of New Mexico se rendit alors à Taos, s’entretint avec les témoins et installa des micros sensibles. Environ 2 % des locaux avaient entendu le bruit, un grondement de basse fréquence en mi bémol. Les chercheurs, dont les micros n’avaient rien enregistré, éliminèrent les hypothèses d’une résonance du réseau d’alimentation électrique et de vibrations en provenance des bases militaires éloignées. Ils en avaient conclu : « Le mystère reste entier. Aucun signal acoustique connu ne peut expliquer le grondement. » Toutes sortes d’éclaircissements ont été proposés à propos de ce bourdonnement : des acouphènes (sons parasites dans les oreilles, mais les acouphènes sont dans les aigus) ; des machines (encore à identifier) ; ou simplement une hypersensibilité à un arrière-fond sonore banal.

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