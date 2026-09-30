Histoire

Harriet Tubman, une esclave afro-américaine, victime d'un accident qui lui conféra des visions divines

Un traumatisme crânien lui infligea des douleurs accrues. Lorsqu'elles survenaient la nuit, Harriet recevait des messages provenant de Dieu.

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