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Pompéi : les lettres de Pline le Jeune relatent l'éruption du Vésuve dont il fut témoin

Pline le Jeune se trouvait dans la baie de Naples le jour de l'éruption et livra le récit poignant des tentatives d'évacuation des populations de la région.

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