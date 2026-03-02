Se hisser à 100 mètres de haut pour entretenir une tour radio
Ouvriers et ingénieurs grimpent en haut de cette tour pour changer l'antenne obsolète. Atteindre le sommet leur prend une trentaine de minutes.
VOUS AIMEREZ AUSSI...
Environnement03:03
À Amsterdam, la construction d'un immeuble au bilan énergétique neutre
Cet immeuble de 90 mètres de haut créera plus d'énergie qu'il n'en consommera, grâce à des panneaux solaires intégrés directement dans les murs de sa structure.
chercher des vidéos
Télévision et vidéo
01:11
Architecture : installer une tête d'abattage de 245 tonnes à plusieurs mètres de hauteur
Télévision et vidéo
03:17
L'Isolator : un casque aux allures de scaphandrier pour explorer les tréfonds de sa pensée ?
Télévision et vidéo
04:06