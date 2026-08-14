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Mexique : Don Julian, le seul habitant de l'étrange l'île des poupées

Après avoir été témoin de la noyade d'une petite fille, Don Julian a décidé d'affubler tous les arbres de poupées afin de repousser l'esprit maléfique de la fillette. Selon la légende, les poupées seraient possédées.

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Qui a fabriqué ces étranges poupées et les a laissées au sommet d’une pyramide ?

Le peuple mystérieux qui a façonné ces figurines aurait partagé des traditions culturelles avec ses voisins, les Mayas, et d’autres peuples mésoaméricains.

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