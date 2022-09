Japon : Cette ancienne route permet de revivre l’époque féodale

Mais à l’inverse d’autres voyageurs, ces deux pèlerins ne sont pas réels ; il s’agit des protagonistes d’un ancien guide de voyage romancé en six volumes, le Tokaido Meishoki (les « Sites célèbres sur le Tokaïdo »). Dans celui-ci, l’auteur Asai Ryoi, moine bouddhiste qui avait parcouru le Tokaïdo, se sert des aventures souvent humoristiques de ses protagonistes pour présenter aux lecteurs la culture et les coutumes de la région ainsi que des informations historiques en rapport avec la route. Il y a également inclus des illustrations aux faux airs de mangas, près de 150 ans avant que le terme ne soit inventé, afin d’aiguiser l’appétit des lecteurs voyageant par procuration, assis confortablement sur leur tatami.

Grâce à l’essor de l’imprimerie et parce que la population japonaise était relativement lettrée, le Tokaido Meishoki et d’autres guides anciens comme le Tōkaidōchū Hizakurige permirent de populariser le voyage à l’époque d’Edo (1603-1868) et ouvrirent la voie aux générations de guides touristiques et de carnets de voyage qui ont suivi. Comme le formule Nicole Fabricand-Person dans The Tokaido Road: Journeys through Japanese Books and Prints in the Collections of Princeton University, pendant près de trois siècles, des livres illustrés et, plus tard, des estampes, « créèrent et nourrirent l’idée que le Tokaido était plus qu’une route longeant le littoral oriental du pays, c’était une destination en soi. »