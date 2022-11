L’histoire du plus ancien hameau des Alpes surprend même ses habitants

En 1865, l’Anglais Edward Whymper conquit l’une des plus emblématiques montagnes des Alpes, le Cervin. On le reconnaît à son sommet en forme de dent, qui s’élève à près de 4 500 mètres d’altitude au-dessus de la ville suisse de Zermatt, à la frontière italienne. Bien que ce moment charnière ait popularisé l’alpinisme en Europe, il n’est qu’un chapitre du passé de ce village suisse.

Kulturwege, un nouvel itinéraire de randonnée, a été conçu pour montrer une facette différente de cette station hivernale chargée d’histoire. Ces six prochaines années, ce parcours, dont la construction a commencé il y a dix ans, rattachera entre eux une vingtaine de kilomètres de sentiers traversant six hameaux et mettant en exergue des granges, vieilles de plusieurs siècles et construites au milieu de pâtures alpines bucoliques, qui servaient à stocker du bois de mélèze et étaient autrefois vitales pour la communauté agricole de Zermatt.

« À Zermatt, des millions de personnes viennent chaque année. Il suffit de marcher quinze minutes [depuis le centre-ville] pour se faire une idée de la façon dont on vivait il y a 500 ans », indique Werner Bellwald, ethnologue et cofondateur du sentier lors d’une randonnée qui nous mène vers le Zum See, dans le canton du Valais. C’est un des hameaux en grande partie inhabités qui se trouvent sur les deux segments du parcours (sur cinq prévus) actuellement ouverts aux randonneurs.

En effet, des siècles avant qu’un boom touristique ne transforme Zermatt en station de ski à la renommée mondiale, il y avait là un paradis pastoral parsemé de granges couleur chocolat qui servaient à stocker le grain, à faire sécher la viande à l’air libre et à garder le bétail. Ces granges étaient cruciales pour la survie des habitants de cette région au climat semi-aride unique en son genre qui a favorisé leur préservation. Mais bien qu’elle se situe sur un axe commercial transalpin important (une ancienne route du sel), il n’existe que peu de traces écrites y documentant la vie au Moyen Âge tardif (1300-1500 environ).

Les fondateurs de l’itinéraire espèrent combler ces lacunes historiques grâce à la science et à des connaissances accumulées pendant des générations.