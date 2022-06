Six villages européens à redécouvrir cet été

Oubliés des promoteurs et encore protégés des banlieues, de nombreux villages d’Europe semblent suspendus dans le temps, comme piégés dans une époque révolue. Cette particularité attire la curiosité de nombreux voyageurs à travers le monde, désireux de découvrir l’histoire et le patrimoine de ces territoires.

Partez à la découverte des six villages d’Europe, et apprenez leurs histoires d’essor et d’effondrement, de renaissance et de renouvellement qui en font des lieux uniques en leur genre.

SAN GIMIGNANO, EN ITALIE

À faire : Boire du vin blanc dans des gratte-ciels médiévaux.

À l’époque médiévale, les familles importantes de cette ville toscane se sont lancées dans la construction de tours en briques. Il fut un temps où l’on comptait plus de soixante-dix de ces torres, dont certaines atteignaient presque les 60 mètres de haut. Construites à l’origine pour servir d’ancrage défensif lors des guerres avec les villages voisins, les tours sont devenues des symboles de richesse et de prestige, les citoyens aisés de San Gimignano rivalisant pour voir qui pouvait ériger la plus haute structure. Grimpez la Torre Grossa, la plus haute des douze tours encore debout aujourd’hui, et vous pourrez facilement imaginer les habitants se tenir à son sommet et déverser de l’eau brûlante sur leurs envahisseurs.

Nichée sous les tours de ce site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, l’église Sant’ Agostino contient une fresque du 15e siècle illustrant la vie de Saint Augustin. Un petit musée municipal présentant des chefs-d’œuvre de Fra Filippo Lippi et d’autres artistes de la Renaissance italienne témoigne également de la prospérité de la ville.

Après 1353, des vagues de peste et de famine ont frappé San Gimignano, entraînant à la fois son déclin et ouvrant la voie à sa préservation. Aujourd’hui, le village attire à la fois les passionnés d’histoire et les œnophiles avec son vin blanc aux agrumes : le Vernaccia di San Gimignano. Sirotez-le et faites-le tourner dans un centre de dégustation dont les terrasses donnent sur les collines environnantes couvertes de vignobles.