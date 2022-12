En 2023, faites le plein d'adrénaline en visitant ces cinq destinations

Avec ses cinq parcs et huit monuments nationaux, l’Utah est une destination de rêve pour les aventuriers et les aventurières. Cependant, les amateur.es de plein air se limitent souvent à une petite sélection de destinations emblématiques, telles que le parc national de Zion. L’Office of Outdoor Recreation de l’Utah a créé un programme de subventions innovant destiné à soutenir le financement de nouvelles initiatives dans tout l’État, comme le Zion National Park Forever Project.

Les travaux ont commencé en 2022 à Zion, connu pour ses canyons étroits et spectaculaires et pour ses imposantes falaises de grès, afin de construire un nouveau centre d’accueil des visiteurs à l’est du parc. L’objectif est d’encourager une partie des cinq millions de visiteurs annuels à s’éloigner de l’entrée principale sud très fréquentée et des sentiers populaires comme Angels Landing, pour découvrir des espaces sous-estimés. Outre le centre d’accueil, l’aménagement de près de 50 km de nouveaux sentiers de VTT et de 65 km de sentiers de randonnée est prévu près de l’entrée est.

D’autres projets ont récemment bénéficié de subventions, telles qu’une piste cyclable au cœur de la gorge de la rivière Provo, une tour d’observation au Jordan River Nature Center de la Tracy Aviary, un site d’observation d’oiseaux à l’ouest de Salt Lake City, et la restauration des berges de la rivière Helper dans l’Utah.

« Les loisirs de plein air sont une source de revenus importante pour l’Utah. Ils contribuent pour plus de 6,4 milliards de dollars à l’économie, emploient plus de 83 000 personnes et génèrent 737 millions de dollars de recettes fiscales au niveau de l’État et des collectivités locales », explique Stephanie Pearson, autrice de l’ouvrage National Geographic’s 100 Great American Parks. Ces efforts permettront au secteur du plein air de l’Utah de rester florissant, et ce tout en protégeant les écosystèmes fragiles.

Choquequirao, au Pérou

Visitez la cité « sœur » de Machu Picchu, moins visitée mais tout aussi fascinante