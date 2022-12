Les 25 plus belles destinations 2023

Émerveillez-vous devant la biodiversité du Botswana, où sont menés des programmes de réintroduction d’espèces menacées et de création de couloirs fauniques, ainsi que des projets touristiques communautaires. Arpentez les Highlands de l’Écosse, où est né un mouvement de réensauvagement visant à restaurer les paysages originels de la région et la faune et la flore endémiques. En Slovénie, modèle de tourisme durable de longue date, alliez tourisme et gastronomie lors d’une excursion à vélo en vous arrêtant dans les fermes, les vignobles, les fromageries ou chez d’autres producteurs. Au Texas, le parc national de Big Bend, à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, abrite des paysages tout à fait surprenants. Aux Açores, découvrez les programmes récompensés en matière de durabilité qui préservent les merveilles naturelles de cet archipel volcanique connu pour ses sources thermales et propice à l’observation des baleines.

CULTURE : LORSQUE L’HISTOIRE RENCONTRE LE PATRIMOINE