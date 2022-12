"La voie de l'eau" dans la vraie vie : bienvenue sur l'île de Rarotonga

Le Cross Island Trek est un sentier de randonnée fastidieux de 6 kilomètres de long, qui fait traverser l’île de part en part en seulement une demi-journée. Elle fait emprunter aux voyageurs un ancien chemin de terre argileuse longé par les troncs onduleux des banians, dont les racines constituent un excellent point d’accroche sur le sol glissant. Le sommet de l’île, situé à 413 mètres d’altitude, offre un panorama à 360° de l’île. Appelé Te Rua Manga, ou the Needle, il constitue un « point d’énergie » pour les Polynésiens. La randonnée prend fin à la cascade de Wigmore, lieu idéal pour se baigner.

Si vous visitez l’île pendant le week-end, pensez à vous rendre au marché culturel de Punanga Nui, le rendez-vous immanquable du samedi matin. Situé en bord de mer près de Avarua, plus grande ville et capitale de Rarotonga, ce marché animé fourmille de touristes à la recherche de souvenirs, d’habitants faisant leurs emplettes, et de vendeurs plus intéressés par le contact humain que par le fait d’augmenter leurs ventes.

UNE ÎLE À LA CROISÉE DES CHEMINS

En 2017, les îles Cook ont créé Marae Moana, un parc marin aux multiples activités de 1 900 000 km2, qui couvre la zone économique exclusive du pays. La pêche industrielle (comme celle que pratiquent les palangriers et les chalutiers) est strictement interdite à moins de 92 km de chaque île. Le parc doit cependant faire l’objet d'un zonage plus poussé.

L’exploitation minière en eaux profondes au sein du parc reste un sujet controversé. Les écologistes exigent un moratoire de dix ans afin de recueillir des données essentielles, et de mener suffisamment de recherches pour comprendre les potentielles conséquences environnementales d’une telle exploitation. Les scientifiques sont inquiets devant le peu de données dont nous disposons au sujet de l’océan profond et de son influence sur la biodiversité, sous l’eau comme à la surface, et nous en savons encore moins sur les conséquences de l’exploitation minière.

(À lire : La menace écologique de l'exploitation minière en eaux profondes)

Pourtant, le gouvernement des îles Cook souhaiterait dès aujourd’hui lancer une exploration minière, affirmant qu’elle permettrait de diversifier les sources de revenus du pays, et de l’aider dans sa transition vers les énergies propres.

Difficile de concilier protection de l’environnement et développement durable. Dans les îles Cook, qui ont une superficie d’environ 240 km2, l'océan est une ressource précieuse pour les populations locales. Son état sera donc déterminant pour l’avenir de ces îles.