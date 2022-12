Nos meilleurs destinations pour fuir ou savourer l’hiver

Célébrations frissonnantes : Les festivals du froid de la ville de Québec regroupent des marchés de Noël en novembre et en décembre ainsi que le tumultueux Carnaval de Québec en février.

Philadelphie, États-Unis — Moyenne maximale en janvier : 5,6 °C

Près de 350 ans après sa fondation, la « ville de l’amour fraternel » reste l’une des métropoles les plus anciennes et les plus intrigantes d’Amérique du Nord. Elle combine un mélange d’indépendance américaine, de quartiers internationaux et de culture pop le long du fleuve Delaware. Explorez les débuts de l’histoire des États-Unis dans les sites du centre-ville, notamment la Liberty Bell et l’Independence Hall, ou goûtez à la culture italo-américaine au marché italien de South Philly.

Célébration frissonnante : Chaque année, le jour du Nouvel An, la Mummers Parade rassemble des groupes et des artistes costumés dans les rues pour une célébration semblable à celle de Mardi gras.





Reykjavík, Islande — Moyenne maximale en janvier : 0 °C

La capitale islandaise, située en bord de mer, allie la sophistication scandinave à une ambiance de fin du monde qui remonte à l’époque où des Vikings parias se sont installés sur cette île de l’Atlantique Nord. Cette douce ville du nord rend hommage à ces premiers explorateurs avec une statue de Leif Eriksson et une exposition interactive sur la colonisation qui préserve les vestiges d’un village nordique du 10e siècle.

Le confort du froid : Des volcans encore actifs alimentent des piscines de sources chaudes, notamment Laugardalur et le célèbre Blue Lagoon, à environ 45 minutes de route au nord-est de Reykjavík.



(À lire : Le tourisme volcanologique est-il trop dangereux pour être populaire ?)

Tokyo, Japon — Moyenne maximale en janvier : 10 °C

Au confluent de l’ancien et du nouveau, la ville la plus peuplée du monde peut changer en un clin d’œil : des canyons couverts de néons aux forêts de gratte-ciel, en passant par des temples tranquilles, des parcs et des quartiers semblables à des villages. Parmi les attractions futuristes de Tokyo, citons le Miraikan, le musée national des sciences émergentes et de l’innovation, avec ses androïdes robotisés, ou encore les tours de Shinjuku, dignes de Blade Runner. Toutefois, Tokyo abrite également des enclaves traditionnelles comme Asakusa, avec son vaste complexe de temples et son quartier geisha.

Célébration frissonnante : Chaque année en décembre, la Shibuya Blue Cave attire jusqu’à deux millions de visiteurs avec des dizaines d’arbres illuminés.

À LA POURSUITE DU SOLEIL

Buenos Aires, Argentine — Moyenne maximale en janvier : 28,9 °C

Danseurs de tango, joueurs de football et musiciens folkloriques ont élu domicile dans la capitale argentine, où ils peuvent montrer leurs talents. Autrefois la ville la plus riche du monde, Buenos Aires présente une architecture grandiose des 17e et 19e siècles au fil des quartiers chics comme Recoleta. On y trouve par ailleurs un cimetière de caractère avec les tombes bien décorées de grandes personnalités comme Eva Perón. Dans le barrio de Boca, des maisons aux couleurs vives entourent La Bonbonera, l’ancien stade de l’équipe de football de la classe ouvrière, Boca Juniors.

Le marché du week-end : Les dimanches, la Feria de San Telmo accueille couples qui tanguent et vendeurs d’antiquités au milieu des rues pavées et de l’architecture de fin de siècle de l’un des plus anciens quartiers de la ville.

Honolulu, Hawaï — Moyenne maximale en janvier : 27,2 °C

La métropole du Pacifique se révèle être un lieu bien plus complexe que ne le suggèrent les cartes postales, avec de nombreux quartiers intéressants et une histoire riche en rois, barons voleurs et ambitions impériales. Prélassez-vous sur la plage de Waikiki bordée de palmiers, faites une randonnée jusqu’à Diamond Head ou visitez le palais 'Iolani, où a vécu le dernier monarque hawaïen. Le Bishop Museum expose des héritages royaux, des spécimens d’histoire naturelle et des objets culturels de toute la Polynésie.

Échauffement : Des excursions en pirogue à balancier ou des cours de surf vous permettront de profiter des vagues.

Marrakech, Maroc — Moyenne maximale en janvier : 18,9 °C

Fondée il y a près d’un siècle en tant que modeste ville oasis au bord du Sahara, Marrakech est devenue une superstar de l’art, de l’architecture et de l’intelligence. Sa place principale emblématique Djemaa el Fna bourdonne de charmeurs de serpents, de troupes de musique gnawa et de stands de nourriture. C’est le cœur agité de la Médina, où les jardins, les mosquées et les marchés sont entourés de murs de grès ocre. Découvrez la vie islamique en visitant les tombes saadiennes, avec les sépultures des sultans du 16e siècle sculptées de façon complexe, et le palais de la Bahia avec ses tuiles vernissées et ses boiseries peintes.