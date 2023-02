Les safaris végans : une alternative efficace pour des vacances plus écoresponsables ?

Certaines expériences peuvent être à l’extrême opposé des convictions des voyageuses et voyageurs végans. Un safari africain typique, par exemple, sert une cuisine riche en viande, propose de s’allonger sur des canapés en cuir et organise des expéditions en voiture à moteur diesel pour observer les animaux sauvages. Il est donc compréhensible que les personnes qui adoptent un mode de vie qui évite la consommation de produits d’origine animale, mais qui met également l’accent sur la durabilité et la conservation des ressources de la Terre, ne soient pas attirées par de telles activités.

Aujourd’hui, cependant, des safaris plus accessibles aux personnes véganes commencent à voir le jour. Ces destinations ne se contentent pas de servir des repas à base de plantes : elles s’attachent également à limiter l’exposition aux produits animaux, à minimiser leur impact sur l’environnement et à compenser les émissions de carbone du voyage lui-même.

Dans quelle mesure les safaris peuvent-ils réellement être adaptés aux convictions du véganisme ?

UN SAFARI VÉGAN : QU’EST-CE QUE C’EST ?

Les premiers safaris végans ont été lancés vers 2017, avec Vegan Safari Africa et World Vegan Travel, qui proposaient des expériences au Botswana, en Afrique du Sud et au Rwanda. Maintenant, dans un monde où les voyageurs qui s’identifient comme végans ou végétariens sont de plus en plus nombreux, selon l’association PETA, ces nouveaux safaris sont non seulement plus accessibles et durables, mais aussi une nouvelle source de revenus pour les organisateurs.

(À lire : Plus durables, éthiques et responsables : les nouveaux safaris.)

Vegan Safari Africa, établi au Botswana et dirigé par Helene et David Forward, propose des safaris végans grâce à des camps partenaires depuis environ six ans. Compte tenu de l’histoire de sa famille, c’est un changement conséquent pour David : son père était arrivé au Botswana en 1959 avec un groupe de chasseurs de gros gibier et, quand David était enfant, il a voulu suivre les traces de son père.