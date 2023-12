Hawaï : ces sentiers de randonnée ne figurent dans aucun guide

Cette loi est intervenue à un moment crucial pour l'établissement des droits fonciers des autochtones hawaïens. En 1848, le Grand Māhele, proposé par le roi Kamehameha III, a redistribué presque deux millions d'hectares de terres, abolissant le système féodal et conduisant à un système de propriété privée. Adoptée avant qu'Hawaï ne devienne un territoire et un État des États-Unis, cette loi garantissait que le public, en particulier les autochtones hawaïens, pourrait continuer à se rendre dans des sites culturels.

Grâce à la reine, prévoyante, l’État gère aujourd'hui des centaines de kilomètres de sentiers publics qui mènent à des lieux patrimoniaux et à des forêts naturelles, ou qui suivent des cours d'eau sinueux et des crêtes bordées d'arbres. Bien qu’un grand nombre d'entre eux soient aujourd'hui des routes ou des autoroutes, notamment le Ala Moana Boulevard à O'ahu, très animé, qui était un sentier pédestre vieux de plusieurs siècles qui longeait la côte sud, d'autres sont des sentiers oubliés que l'on ne trouve pas dans les guides de randonnée. Ils sont souvent moins populaires que les circuits plus modernes sur les sommets ou les crêtes, avec leurs vues panoramiques et leurs parkings. Cela fait cependant partie de leur attrait.

Le programme Nā Ala Hele s’occupe d’identifier ces routes et sentiers. Le personnel étudie des cartes dessinées à la main au 19e siècle pour trouver des signes de l'existence d'anciens sentiers afin de les préserver.

Le Ala Kahakai National Historic Trail, géré séparément, en partie par le National Park Service (service des parcs nationaux des États-Unis) est un réseau de 280 kilomètres qui relie des communautés, des temples, des zones de pêche et d'autres sites à Hawaï. On pense que certaines parties du réseau servaient aux ali'i, la royauté hawaïenne, et que d'autres étaient destinées aux messagers, qui trouvaient la marche plus rapide que la navigation dans certaines parties de l'île.