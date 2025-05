Par les terres ou par la mer ? Voici deux façons de visiter le Japon

Les vidéos idylliques de Kyoto recouverte de fleurs de cerisiers pastel et des looks street style inspirés des animés que l’on peut trouver à Tokyo ont envahi les réseaux sociaux, plaçant le Japon en tête de liste des destinations où les familles comptant des adolescents doivent absolument se rendre.

Bien que le pays offre de nombreuses attractions touristiques pour tous les âges, du plus abordable Tokyo Disneyland, aux anciens villages de samouraïs, en passant par les parcs aux singes et les châteaux, y planifier un voyage peut être source de stress, explique Tamatha Frederick, spécialiste confirmée du Japon pour le voyagiste Audley Travel.

Une fois hors de Tokyo, il peut être difficile de trouver des sites internet traduits en anglais ou bien des hébergements adaptés aux familles, tels que des chambres communicantes ou des locations de vacances avec kitchenette.

C’est pourquoi nombre de parents optent pour des options plus simples comme une croisière ou un circuit guidé à travers le Japon. Chacune d’entre elles présente des avantages, mais également certains inconvénients. Découvrez les éléments à prendre en compte afin de pouvoir choisir entre une croisière et un circuit, ainsi que l’option la plus avantageuse pour chacun de ces aspects.

LA SÉRÉNITÉ ET LE CONFORT : LES CROISIÈRES

Les croisières et les circuits sont tous deux adaptés aux enfants de tous âges. Cependant, les clubs enfants et ados des croisiéristes offrent un répit aux parents épuisés et des divertissements aux enfants qui ont besoin de se dépenser, à condition qu’ils soient propres et âgés d’au moins trois ans.

Les croisières proposent également des menus attrayants pour les enfants, à la fois pour le petit-déjeuner et le dîner, apportant ainsi une touche de simplicité supplémentaire. Cela permet aux personnes à bord de prendre un repas rapide avant de déguster des déjeuners authentiques et des ragoûts en ville. Plus important encore, vous n’avez à défaire vos valises, vos affaires et les jouets des enfants qu’une seule fois.

Votre cabine n’est peut-être pas aussi grande que certaines chambres d’hôtel mais elle est proche des zones où vous prendrez vos repas. Le navire dispose également d’espaces sécurisés tels que des bars à glaces, ainsi que des piscines, pour que les enfants plus âgés puissent s’échapper. Il est aussi possible de regarder des films sur grand écran depuis le pont ou encore d’assister à des soirées spectacle, comme une performance artistique de sculpture de ballons.

Nombre de croisiéristes proposent également des forfaits haut de gamme avec livraison de repas et de boissons dans la chambre, ce qui est somme toute pratique si vous ou votre enfant êtes trop fatigués pour dîner au restaurant après une longue journée de visite.

Bien sûr, profiter de ces commodités vous prive des séjours et de la cuisine authentiques dont vous pouvez faire l’expérience avec les circuits, comme les ryokans, auberges japonaises traditionnelles, avec leurs tatamis, leurs tables basses et leurs onsens, sources chaudes naturelles.

UN ÉVENTAIL D’ACTIVITÉS : LES CIRCUITS

L’avantage certain des circuits sur mesure est qu’ils offrent la possibilité de planifier des itinéraires adaptés aux besoins de chaque famille. Ils peuvent proposer des expériences plus pratiques impliquant les plus jeunes, comme préparer des ramen, jouer des percussions avec l’art du taiko et s’entraîner comme un ninja en dojo, en plus des visites de sanctuaires et de villages de samouraïs qui font partie intégrante des circuits et des excursions en bateau.