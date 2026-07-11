Où voir les plus beaux feux d’artifice du monde ?
Des lignes d’horizon urbaines au bord de l’eau aux centres-villes historiques, ces célébrations annuelles offrent certains des feux d’artifice les plus spectaculaires du monde.
Venez admirer l'un des feux d'artifice les plus éblouissants au monde au-dessus du lac Biwa, l'un des plus grands lacs du Japon, où un festival annuel illumine le ciel avec plus de 10 000 feux d'artifice et des jets d'eau synchronisés.
Le 14 juillet approche à grands pas et les célébrations seront sans aucun doute, comme chaque année, accompagnées de feux d'artifice.
L'histoire des feux d'artifice remonte à environ 200 avant J.-C., lorsque les habitants de Liyuan, en Chine, créèrent des pétards en lançant des tiges de bambou dans des feux. Avec l'arrivée de la poudre à canon, la pyrotechnie prit véritablement son essor. Elle illumina l'Europe au Moyen Âge et elle reste évidemment un élément central des célébrations du Nouvel An lunaire. Les feux d'artifice multicolores devinrent un phénomène mondial peu de temps après que des pyrotechniciens italiens, dans les années 1830, eurent utilisé des poudres métalliques pour créer des couleurs spécifiques.
Des simples illuminations à tenir à la main aux spectacles minutieusement orchestrés, les feux d'artifice font partie intégrante des célébrations depuis plusieurs siècles. Mais attention : de nombreuses préfectures ont interdit les feux d'artifice du 14 juillet en raison du risque d'incendies.
Voici douze endroits où admirer les plus beaux spectacles pyrotechniques à travers le monde. Ces photographies immortalisent des scènes étincelantes au-dessus du lac Biwa au Japon, de la baie de Sydney en Australie et du National Mall à Washington D.C. aux États-Unis.
Venez admirer l'un des feux d'artifice les plus éblouissants au monde au-dessus du lac Biwa, l'un des plus grands lacs du Japon, où un festival annuel illumine le ciel avec plus de 10 000 feux d'artifice et des jets d'eau synchronisés.
Une spectaculaire cascade d'explosions illumine le Harbour Bridge, à Sydney, pendant les festivités du réveillon du Nouvel An 2018.
Des feux d'artifice éclairent la Tour Eiffel le jour de la fête nationale, qui commémore la prise de la Bastille à Paris le 14 juillet 1789, événement qui a marqué le début de la Révolution française.
Le Washington Monument et le Capitole des États-Unis sont mis en valeur par des feux d'artifice pendant les célébrations du 4 juillet, jour de la fête nationale aux États-Unis, au National Mall.
Les spectateurs portent des casques pour se protéger de l'explosion des « ruches » remplies de milliers de fusées de feux d'artifice. Au Yanshui Beehive Fireworks Festival, à Taïwan, se faire toucher par un feu d'artifice est considéré comme une bénédiction.
L'East River à New York brille et reflète les explosions des feux d'artifice du 4 juillet.
Lors du réveillon du Nouvel An 2019, des feux d'artifice jaillissaient depuis les côtés du Burj Khalifa, à Dubaï. En 2014, ce spectacle composé de 500 000 feux d'artifice avait valu à l'émirat un record du monde Guinness pour le plus grand feu d'artifice au monde.
À Vancouver, la Honda Celebration of Light est un rendez-vous incontournable de l'été depuis près de trois décennies. Des feux d'artifice éblouissants, synchronisés sur de la musique, illuminent la baie des Anglais en Colombie-Britannique, au Canada.
Un homme regarde les feux d'artifice illuminer la plage de Copacabana pendant les festivités du Nouvel An.
Des milliers de personnes se rassemblent chaque année pour admirer Thunder Over Louisville, l'un des plus grands feux d'artifice d'Amérique du Nord et l'événement qui marque le coup d'envoi du Kentucky Derby Festival, à Louisville, aux États-Unis.
Le Cap célèbre le passage à la nouvelle année avec un feu d'artifice extraordinaire au-dessus du Victoria & Alfred Waterfront, avec la montagne de la Table en arrière-plan.
Les hôtels et les casinos du Las Vegas Strip rivalisent pour offrir le plus beau spectacle lumineux lors des célébrations du réveillon du Nouvel An et du 4 juillet.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.