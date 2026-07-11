Où voir les plus beaux feux d’artifice du monde ?

Le 14 juillet approche à grands pas et les célébrations seront sans aucun doute, comme chaque année, accompagnées de feux d'artifice.

L'histoire des feux d'artifice remonte à environ 200 avant J.-C., lorsque les habitants de Liyuan, en Chine, créèrent des pétards en lançant des tiges de bambou dans des feux. Avec l'arrivée de la poudre à canon, la pyrotechnie prit véritablement son essor. Elle illumina l'Europe au Moyen Âge et elle reste évidemment un élément central des célébrations du Nouvel An lunaire. Les feux d'artifice multicolores devinrent un phénomène mondial peu de temps après que des pyrotechniciens italiens, dans les années 1830, eurent utilisé des poudres métalliques pour créer des couleurs spécifiques.

Des simples illuminations à tenir à la main aux spectacles minutieusement orchestrés, les feux d'artifice font partie intégrante des célébrations depuis plusieurs siècles. Mais attention : de nombreuses préfectures ont interdit les feux d'artifice du 14 juillet en raison du risque d'incendies.

Voici douze endroits où admirer les plus beaux spectacles pyrotechniques à travers le monde. Ces photographies immortalisent des scènes étincelantes au-dessus du lac Biwa au Japon, de la baie de Sydney en Australie et du National Mall à Washington D.C. aux États-Unis.