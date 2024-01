Du sauna au bain glacé : les meilleures destinations pour en faire l'expérience

Pour de nombreux Coréens, le passage du chaud au froid « offre de nombreux avantages pour la santé », selon Lachlan Woodland, agent de voyage chez InsideAsia Tours, qui propose souvent la découverte des jjimjilbangs à ses clients. « Ils pensent que cela permet de libérer les toxines, de renforcer la peau et de soulager les douleurs et les maux. »

Les jjimjilbangs modernes se composent de plusieurs bassins chauds, tièdes ou froids, de saunas dotés de différents éléments (charbon de bois, améthyste) supposés favoriser la guérison, ainsi que de chambres glacées pour se rafraîchir. Les familles et les groupes y restent pendant des heures afin de se prélasser sur des ondols, des sols en pierre chauffés, et de manger dans les restaurants de l’établissement. Des gommages corporels intenses, qui ne conviendront pas aux plus pudiques, sont également effectués par des employés vêtus uniquement de leurs sous-vêtements.

La Corée du Sud abrite des milliers de jjimjilbangs. L’Insadong Spa & Sauna, au centre-ville de Séoul, et le Spa Land Centrum City, à Busan, comptent parmi les meilleures adresses. L’établissement de Busan est un complexe tentaculaire composé de saunas à thème. À quelques minutes de l’aéroport international d’Incheon à Séoul, le Paradise City Cimer propose deux étages de saunas (sel, améthyste, charbon), ainsi que des salles de méditation et des piscines pour décompresser avant ou après le vol.

LES BAINS EN AMÉRIQUE DU NORD

Loin des pays européens et asiatiques, les États-Unis et le Canada abritent eux aussi des spas et hôtels proposant des bains contrastes.

L’Alyeska Resort, à Girdwood, en Alaska : Ce centre de ski et de loisirs situé au beau milieu des montagnes Chugach dispose d’un spa nordique de plus de 4 500 mètres carrés (ouvert de jour et de nuit) avec un circuit d’hydrothérapie composé de saunas chauds, de jacuzzis et de bassins d’eau froide.

Le Crystal Spa, à Los Angeles, en Californie : Ce spa situé au cœur du quartier animé de Koreatown dispose de plusieurs salles à thème, d’un sauna sec et d’une salle froide recouverte de glace. Optez pour le gommage traditionnel avant de vous prélasser dans le jjimjilbang, un bain traditionnel sud-coréen composé de salles de sauna à thème, d’une aire de repos commune et d’espaces repas.

Le Durango Hot Springs Resort & Spa, à Durango, dans le Colorado : Ce complexe situé sous les pins ponderosa des monts San Juan dispose de piscines chauffées et de bassins froids. Le massage Stone Cold Fire du spa propose de soulager les inflammations et les gonflements grâce à des pierres chaudes, qui apaisent les muscles, et des pierres froides, qui rétrécissent les vaisseaux sanguins.