Slow Flower : et si le jardin public de votre ville était la clef vers la pleine conscience ?

Certains amateurs de fleurs ne savent peut-être pas que 80 % des fleurs coupées importées en France proviennent de l'étranger. On estime que quatre fleurs sur dix proviennent du Kenya, d'Ethiopie, de la Colombie et de l'Equateur, où elles sont cueillies tôt et trempées dans un produit chimique avant d'être transportées et distribuées aux fleuristes et aux magasins dans tout le pays. Le mouvement slow flower, né aux Etats-Unis où près de 90 % des fleurs coupées sont importées d'Amérique du Sud, favorise un lien plus étroit entre les consommateurs et le paysage floral, inspirant une nouvelle appréciation de la beauté et de la diversité des fleurs cultivées localement.