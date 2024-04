Six merveilles architecturales à découvrir (avant qu'il ne soit trop tard)

LE CHÂTEAU DE HURST, EN ANGLETERRE

Au cours des années qui ont suivi l’effondrement, 22 000 tonnes de roches et de galets ont été ajoutées pour renforcer le château . « Nous avons eu recours à un balayage laser pour créer des modèles numériques en 3D, qui nous ont ensuite permis d’évaluer quelles étaient les meilleures méthodes et pratiques [pour] restaurer le château », explique Ron Blakeley, chef de projet national pour English Heritage , qui cogère le complexe. D’avril à début novembre, les voyageurs peuvent se rendre en bateau sur le site pour explorer l’arsenal et la tour d’artillerie.

Dans une vallée aride à 420 kilomètres au sud du Caire se trouve Abydos , ce site archéologique composé d'un temple et d'une nécropole tentaculaires où de nombreux pharaons égyptiens de l’Antiquité ont été enterrés. Les premiers travaux de construction datent d’il y a 5 900 ans. Aujourd’hui, les visiteurs peuvent se promener dans les salles aux impressionnantes colonnes de pierre, admirer des sculptures murales raffinées dédiées au pharaon Séthi Ier et jeter un coup d’œil à l’Osiréion, une structure souterraine en pierre qui pourrait avoir été érigée en l’honneur d’Osiris, le dieu de la mort de l’Égypte ancienne.

Malheureusement, des pillards ont dégradé le site et dérobé des trésors de l’Antiquité et ont continué à déterrer illégalement des objets ces dernières années. Aujourd’hui, Abydos est l’un des sites archéologiques les plus surveillés et les moins fréquentés du pays. « Le haut niveau de sécurité et le manque de commodités pour les visiteurs contribuent au faible taux de fréquentation [d’Abydos] », explique Johnathan S. Bell, vice-président des programmes du World Monument Fund (WMF), une ONG qui protège le patrimoine culturel.