Suède : ce train de nuit vous emmènera tout droit aux aurores boréales

Quelques tour-opérateurs organisent des excursions de jour à partir d'Abisko, notamment pour la pêche et l'escalade sur glace, des expériences culturelles samies , l'observation des élans et des excursions photographiques dans les fjords norvégiens avoisinants.

Mais les activités proposées ne s'arrêtent pas là. La nuit, vous pouvez observer la Voie lactée et tous les autres phénomènes célestes depuis la fenêtre de votre hôtel ou vous rendre dans des zones reculées du village, comme la jetée du lac Torneträsk, pour une visite guidée. « Nous n'avons pas beaucoup de pollution lumineuse », explique Niklas Hjort, directeur de l' Abisko Mountain Lodge . « Il vous suffit d'ouvrir la porte et de regarder dehors pour voir les aurores boréales. »

Chad Blakley, fondateur de Lights Over Lapland , explique que le phénomène du trou bleu distingue le village des autres destinations où l'on peut observer des aurores. « Le ciel d'Abisko est l'un des plus clairs de la planète », explique-t-il.

« C'est un exemple de ce que l'on appelle un microclimat, un ensemble de conditions atmosphériques localisées qui diffèrent de celles de la région environnante et créent un modèle météorologique propre à cet endroit », explique John Mason. « Le parc national d'Abisko, dans le nord de la Suède, bénéficie de nuits plus claires que la plupart des autres endroits situés dans l'ovale auroral nord. » Les visiteurs du parc peuvent observer le jeu de lumières au-dessus de la vallée d'Abisko et du lac Torneträsk depuis la grande terrasse extérieure de l'Aurora Sky Station (à environ 900 mètres au-dessus du niveau de la mer).