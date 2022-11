En Europe, la lutte pour le contrôle des populations de sangliers continue

Antonino Morabito, éthologue pour Legambiente, une organisation environnementale à but non lucratif établie à Rome, note que les chasseurs et les groupes de chasseurs ont souvent une influence politique dans les collectivités locales.

« La chasse a beaucoup d’importance pour ces personnes, et lorsqu’elles doivent voter, ça a une influence sur leur décision », explique M. Morabito. « C’est la raison pour laquelle ce choix conditionne encore clairement l’administration publique italienne. »

ET LES AUTRES PAYS ?

L’Italie n’est pas le seul pays à ne pas avoir vu beaucoup d’avantages à la généralisation de la chasse.

En Pologne, depuis 2017, la chasse au sanglier est ouverte toute l’année. Selon l’Association polonaise de la chasse, en 2021, plus de 4,6 millions de chasses ont eu lieu et 269 000 sangliers ont été abattus. Pourtant, l’animal empiète de plus en plus sur les plus grandes métropoles ; on estime par exemple que Varsovie abrite plus de 1 000 individus.

En Espagne, bien que 400 000 sangliers soient chassés chaque année, la population pourrait encore doubler d’ici 2025, selon les données de l’Institut de recherche cynégétique du pays.

Uri Shanas, biologiste à l’université israélienne de Haïfa, a récemment mis au point une expérience prometteuse qui a permis d’éloigner les sangliers de la ville de Kiryat Tivon.

« Comme les sangliers aiment se baigner dans la boue pour se rafraîchir et se débarrasser de leurs parasites, et la creuser pour trouver de la nourriture, nous avons installé des petits bassins à leur intention dans des zones naturelles, et cela a eu beaucoup de succès. Ils venaient dans les bassins, s’éclaboussaient, jouaient et s’amusaient, et leurs excursions à [Kiryat Tivon] ont diminué. »

Pour la durée de l’étude, l’une des conditions de Shanas était de ne pas réaliser d’abattage de sangliers.

Outre les raisons liées à l’éthique et la sécurité, « tirer sur des sangliers ne résout pas le problème, et dans de nombreux cas, cette pratique augmente la reproduction, un phénomène que l’on retrouve également chez les loups », explique-t-il.

DES SOLUTIONS FACE À UN VIRUS INQUIÉTANT

En Italie, la présence de la peste porcine africaine a été confirmée chez plus de 200 sangliers, et selon Monaco, la propagation du virus préoccupe fortement les Italiens. Chaque année, les agriculteurs italiens élèvent 8,5 millions de porcs qui font vivre une industrie porcine de près de 3 milliards d’euros.

Après une épidémie particulièrement dévastatrice en 2018, les agriculteurs chinois ont été contraints de tuer des centaines de millions de porcs pour stopper la propagation du virus.

En septembre dernier, Monaco a assisté au 13e symposium international sur les sangliers et autres suidés à Barcelone où, pour la première fois, un consensus a été établi sur la nécessité de contenir les sangliers sur tout le continent.

« La population n’est pas inquiète, elle est terrorisée par la peste porcine », affirme Franzetti, qui a également assisté au symposium.