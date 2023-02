Un rassemblement rare de 1 000 baleines a été observé près de l'Antarctique

Entre 830 et 1 153 rorquals communs, ainsi qu’une poignée de baleines à bosse et de baleines bleues, s’étaient rassemblés pour se nourrir d’une masse dense de krill au large de l’île du Couronnement, située au nord de la péninsule Antarctique.

Selon des scientifiques de l’Université de Stanford qui ont analysé les photos et les vidéos de cet événement, ce grand rassemblement de baleines à fanons pourrait être le plus important depuis la fin de la chasse industrielle à la baleine, à la fin du 20e siècle. Jusque-là, le plus grand rassemblement de rorquals communs enregistré ne comptait que 300 individus.

« Il y a un peu plus de 100 ans, il n’aurait probablement pas été si exceptionnel d’observer un tel phénomène », soulève Matthew Savoca, écologiste marin à Stanford et co-auteur d’une nouvelle étude sur l’événement, publiée cette semaine dans la revue Ecology.

Avec ses 80 tonnes, le rorqual commun est le deuxième plus grand mammifère du monde, juste après la baleine bleue. Environ un million de ces cétacés colossaux parcouraient autrefois les océans du monde, mais à la suite d’un siècle de chasse intensive, leur population a chuté d’environ 98 %. L’Union internationale pour la conservation de la nature considère que l’espèce est vulnérable à l’extinction, bien que son nombre soit désormais en augmentation.

Grâce à cette observation, Matthew Savoca, qui est explorateur National Geographic, se dit optimiste quant au rétablissement des rorquals communs dans l’océan Austral. Mais il est également inquiet : des menaces pèsent sur les rorquals communs, telles que la collision avec les navires, mais aussi l’enchevêtrement dans les engins de pêche. En outre, des baleines ont été aperçues dans le chemin de plusieurs navires de pêche industrielle au krill.

(À lire : La tribu des Makah doit-elle reprendre la chasse à la baleine ?)

LA PÊCHE AU KRILL INQUIÈTE

« Il est formidable de voir que les rorquals communs sont de retour, et que de plus en plus de personnes peuvent en témoigner », affirme Helena Herr, écologiste spécialiste des mammifères marins au centre d’Histoire naturelle de l’Université de Hambourg, en Allemagne.

Herr, qui a mené des recherches approfondies sur les baleines dans l’océan Austral, explique que ces mammifères se rassemblent souvent au large de l’île du Couronnement parce que les eaux environnantes sont riches en krill antarctique.