Découverte : les axolotls arrêtent de vieillir après quatre ans

Grâce à un phénomène connu sous le nom de néoténie, les axolotls ne dépassent jamais leur stade larvaire et conservent ainsi une apparence juvénile tout au long de leur vie, même une fois arrivés à l’âge adulte. Cette exceptionnelle longévité physique ne se traduit pas seulement par la conservation de leurs branchies plumeuses et de leur nageoire dorsale : cette espèce de salamandre endémique du Mexique, qui est actuellement en danger critique d’extinction, connaît également très peu de maladies et de déclin physique et est dotée de la capacité de régénérer ses membres, sa queue et même ses organes.