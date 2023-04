L’Afrique du Sud interdit le commerce d’os de lions pour préserver l’espèce

Alors que le nombre de lions élevés en captivité en Afrique du Sud s'est multiplié, l'opposition à cette pratique a également grandi. Celle-ci est décriée par les groupes de protection des animaux qui considèrent que les fermes, inhumaines, exploitent ces derniers. Le 6 août 2019, une décision de justice rendue à la suite d'un procès intenté par le National Council of Societies for the Prevention of Cruelty to Animals (NSPCA), organisme de protection animale, a imposé un moratoire sur l'exportation de squelettes et d'os de lions jusqu'à ce que les conditions de bien-être dans les fermes s'améliorent. Puis, en mai 2021, Barbara Creecy, ministre sud-africaine de l'Environnement, a annoncé l'intention du gouvernement de mettre un terme à l'élevage des lions en captivité, arguant qu'il nuisait à l'image du pays en tant que destination touristique souhaitant préserver la faune et la flore.

Selon Neil D'Cruze, responsable de la recherche sur la faune sauvage au sein de l'organisation mondiale à but non lucratif World Animal Protection, nourrir et soigner un lion coûte environ 4 500 euros par an, sans compter les principaux services vétérinaires, les salaires du personnel et l'entretien des installations, en particulier des clôtures électriques réglementaires. Ces dernières années, les fermes d'élevage de lions sont devenues moins lucratives et la perspective d'un arrêt de l'activité exerce une pression encore plus forte sur les éleveurs désormais à la recherche d’une nouvelle source de revenus.