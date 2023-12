Voici ce qui se cache derrière l’industrie du café de luxe "naturellement raffiné"

ET LE BIEN-ÊTRE ANIMAL ?

Le café kopi luwak provient principalement des îles indonésiennes de Java, Sumatra et Célèbes, mais il est disponible en grande quantité aux États-Unis, en Europe et dans toute l'Asie. Le kopi luwak le plus cher est issu de civettes sauvages qui errent dans la forêt et dont le régime alimentaire naturel contient des cerises de café qu’elles excrètent et qui sont ensuite récoltées, lavées et traitées. Cependant, le kopi luwak provient souvent d'animaux en captivité et présente des risques inhérents en matière de bien-être animal et de zoonose si les animaux vivent dans des endroits exigus et stressants. Certains chercheurs ont soupçonné une espèce de civette d'avoir été l’intermédiaire du virus COVID-19 à l’humain.