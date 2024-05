Heïdi Sevestre : "Notre avenir est inscrit dans la santé des glaces"

LES CONSÉQUENCES DE LA HAUSSE DES TEMPÉRATURES

Les glaciers agissent comme des régulateurs naturels du climat. Habituellement, la glace réfléchit le rayonnement solaire, ce qui permet à l’océan sous la glace de garder une température froide. Mais lorsque cette glace fond, l’océan absorbe directement la chaleur du soleil et se réchauffe, ce qui fait fondre encore davantage de glace.

Cette fonte touche également le pergélisol, appelé permafrost en anglais, un sol dont la température reste sous le seuil de 0 °C pendant au moins deux années consécutives. Le pergélisol est recouvert de terre et de débris végétaux jusqu'à quatre mètres de profondeur. En général, cette couche supérieure, connue sous le nom de couche active, se décompose chaque été et se reconstitue durant l'hiver. De cette façon, elle empêche le pergélisol de se réchauffer à l'extérieur. Or, avec les années, elle se reforme de moins en moins.

Lorsqu’il fond, le pergélisol libère une très grande quantité de gaz à effet de serre. Aujourd’hui, il émet « autant de gaz à effet de serre qu’un pays comme le Japon, qui est le septième émetteur mondial », avertit Heïdi Sevestre. Et si l’on dépasse les 2 °C d’augmentation de température globale, « il va se mettre à émettre autant de gaz à effet de serre que l’Union européenne. » C’est donc un véritable cercle vicieux. Plus il fond, plus il émet d’émissions carbone et participe au dérèglement climatique qui entraîne sa fonte. « On parle souvent de géant endormi, mais il n’est plus très endormi que ça malheureusement, il est en train de se réveiller aujourd’hui » déplore la glaciologue.

Cette fonte provoque également une élévation du niveau de la mer, qui monte chaque année de 3,2 millimètres en moyenne, et qui provoque les conséquences que l’on connaît. De même, cette fonte des glaces est très nocive pour la biodiversité, et pourrait à terme faire émerger de nouveaux écosystèmes, selon une étude publiée dans la revue Nature. Aujourd’hui, « notre avenir est directement inscrit dans la santé des glaces », alerte Heïdi Sevestre.

Autre conséquence, plus insolite cette fois, la fonte des glaces commence à affecter la mesure du temps mondial. « Au Groenland et en Antarctique, les glaciers sont en train de fondre et rejettent énormément d'eau douce dans les océans. Cette eau douce ne reste pas au même endroit, et naturellement, avec la rotation de la Terre, elle s'agglutine de plus en plus au niveau de l'Équateur. » À l’image d’un « patineur qui tourne sur lui-même et qui écarte ses bras », la Terre va donc ralentir très légèrement son temps de rotation. L’enjeu, c’est que les horloges atomiques ne sont pas réglées en fonction du temps qu’il faut à la Terre pour faire un tour complet sur elle-même. Et donc, si jusqu’à présent la Terre avait plutôt tendance à tourner plus vite, nécessitant l’ajout de secondes intercalaires pour suivre son rythme, une décélération est beaucoup plus compliquée à gérer, car cela n’a encore jamais été fait.

L’ESPOIR DEMEURE

« L’ouest de l’Antarctique pourrait commencer à s'effondrer de façon irréversible si on dépasse les 1,5 °C, 1,8 °C. […] Le Groenland commencera à s'effondrer de façon irréversible au cours des 2 °C d'augmentation des températures globales. » Ces seuils de températures sont ce que l’on appelle des points de non-retour, après lesquels on ne peut plus revenir en arrière.