Qui règne sur la haute mer ? Des pirates et des créatures inconnues

Selon Interpol, contrairement aux représentations hollywoodiennes à base de supplices de la planche et de combats d’épées, la piraterie moderne repose principalement sur des vols à main armée ou des enlèvements contre rançon. Les pirates du monde entier perçoivent des millions d’euros en rançons chaque année et, bien que ce soit plus rare, s’adonnent également au détournement de navires.

Aujourd’hui, plus de 90 % des produits que nous fabriquons et vendons sont transportés par voie maritime, et la piraterie concerne aussi bien les espaces situés près des côtes que la haute mer. En 2020, 195 incidents de piraterie maritime ont été signalés au Bureau maritime international.

Les pirates ne sont toutefois pas les seuls criminels présents en haute mer. Ces eaux abritent du trafic de drogue et d’êtres humains, des produits chimiques et d’autres types de déchets y sont déversés illégalement, et des poissons sont sortis de l’eau malgré les nombreuses réglementations.

Certaines des personnes qui enfreignent les lois en haute mer le font cependant avec des objectifs plus altruistes. L’association néerlandaise à but non lucratif Women on Waves fournit par exemple des services d’avortement à des femmes vivant dans des pays où cette procédure est interdite.

2. LES PROFONDEURS REGORGENT DE MYSTÈRES