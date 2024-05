Vos aliments préférés pourraient changer de goût à cause du changement climatique

Pour des aliments comme la viande et les produits laitiers, les plantes ingérées par les animaux, ainsi que le moment et la façon dont ils les mangent, créent des variations dans les graisses, les composés chimiques et les muscles.

LE COMMERCE DES ARÔMES

En Caroline du Nord, Matt Schwab pense aussi à la saveur. Schwab est le propriétaire de Hold Fast Oyster Co., qui cultive ses huîtres sur deux sites dans la New River. L'eau y est saumâtre, un mélange d'eau salée et d'eau douce. Mais déjà, avec l'élévation du niveau de la mer et l'augmentation de la salinité du cours d'eau, les deux sites se rapprocheront en termes de goût.

« Les huîtres moins salées offrent un profil aromatique plus complexe », explique Schwab. « Mais avec l'augmentation de la salinité, on perd un peu de cette saveur plus subtile. » Les composés aromatiques d'autres aliments sont très sensibles à l'humidité et aux fluctuations de températures.

Des études ont démontré que la température a plus d'impact sur le goût sucré ou l'acidité des fraises que la méthode de culture. Les journées chaudes et les nuits fraîches augmentent la teneur en sucre et en acidité du fruit, deux éléments nécessaires à une saveur optimale.

De même, il a été démontré que la floraison précoce due à des pics de température pendant la maturation influencent la saveur des pommes au Japon. Le niveau d'acidité, la fermeté du fruit et la teneur en eau ont tous diminué. Les pommes étaient moins croquantes et moins savoureuses.

Dans la province du Yunnan, en Chine, le thé cultivé au cours d'une saison sèche typique présente des concentrations plus élevées de composés à l'origine d'un thé savoureux et de haute qualité, ce qui signifie que le produit doit être cultivé avant les moissons. Or, le Yunnan est en proie à une sécheresse extrême, il y est donc plus difficile de cultiver des plantes à thé pendant la saison précédant les moissons, lorsque la qualité est la plus élevée.