Les neuf événements célestes à ne pas manquer en août

Les amateurs d'astronomie ont attendu toute l'année ce mois d'août riche en événementsmarqué par une éclipse solaire totale exceptionnelle, visible depuis une partie de l'Europe, et des conditions presque parfaites pour observer la pluie de météores des Perséides.

Et ce n'est là qu'une partie de ces événements. Les spectacles célestes du mois d'août comprennent des alignements planétaires, une seconde éclipse, et le retour de la saison des aurores boréales à la fin du mois.

Voici comment profiter au mieux des événements du ciel nocturne de ce mois-ci, notamment quand et où les observer.

PENDANT TOUT LE MOIS : RENCONTRE PLANÉTAIRE AVANT L'AUBE

Le mois d'août offre un défilé matinal spectaculaire de planètes : Mars, Uranus, Saturne et Neptune seront visibles pendant plusieurs heures avant le lever du soleil. Vous aurez besoin d'un télescope ou de jumelles puissantes pour observer Uranus et Neptune. Environ une heure avant l'aube, Mercure et Jupiter se joindront au spectacle, juste au-dessus de l'horizon est.

Pour bénéficier de la meilleure vue, rendez-vous le 4 août pour observer la Lune et Saturne passer très près l'une de l'autre, elles seront visibles peu après le crépuscule. Peu de temps avant le lever du soleil, du 8 au 11 août, un autre spectacle commencera : un alignement serré de planètes au-dessus de l'horizon est, avec Jupiter, Mercure, Mars et la Lune qui formeront une ligne diagonale. Il s'agit d'une représentation de l'écliptique, le plan que toutes les planètes suivent autour du Soleil.

2 AOÛT : MERCURE À SA PLUS GRANDE ÉLONGATION OCCIDENTALE

Mercure, planète rapide, est souvent trop proche du Soleil pour être facilement observée. Le 2 août, ces conditions d'observation s'amélioreront puisqu'elle atteindra son élongation occidentale maximale, c'est-à-dire sa plus grande distance apparente par rapport au Soleil. Ce moment coïncide parfaitement avec le défilé planétaire des petits matins du mois d'août. Observez cette planète rapide, ainsi que bon nombre de nos voisines du système solaire, dans les heures qui précèdent l'aube, en particulier au début du mois.

7 AOÛT : OCCULTATION DES PLÉIADES PAR LA LUNE

Le 7 août, après minuit, de nombreux amateurs d'astronomie aux États-Unis pourront observer le croissant de lune décroissant passer devant plusieurs des points bleus de l'amas stellaire des Pléiades. Ce phénomène, connu sous le nom d'occultation lunaire des Pléiades, commencera vers minuit et durera environ une heure, lorsque la Lune et l'amas stellaire se lèveront. La visibilité variera en fonction de votre position géographique. C'est dans l'est des États-Unis que le spectacle sera le plus impressionnant, avec la disparition progressive de plusieurs points lumineux des Pléiades, à mesure que la Lune passe devant elles.