Les neuf événements célestes à ne pas manquer en août
Ce mois-ci nous réserve un programme exceptionnel d’événements célestes : alignements rares, météores brillants et éclipses spectaculaires illumineront le ciel.
La Lune de l'Esturgeon se lève derrière le château de Rocca Calascio et l'église de Santa Maria della Pietà à Rocca Calascio, en Italie. Cette année, la pleine lune du mois d'août coïncide avec une éclipse lunaire quasi totale.
Les amateurs d'astronomie ont attendu toute l'année ce mois d'août riche en événementsmarqué par une éclipse solaire totale exceptionnelle, visible depuis une partie de l'Europe, et des conditions presque parfaites pour observer la pluie de météores des Perséides.
Et ce n'est là qu'une partie de ces événements. Les spectacles célestes du mois d'août comprennent des alignements planétaires, une seconde éclipse, et le retour de la saison des aurores boréales à la fin du mois.
Voici comment profiter au mieux des événements du ciel nocturne de ce mois-ci, notamment quand et où les observer.
PENDANT TOUT LE MOIS : RENCONTRE PLANÉTAIRE AVANT L'AUBE
Le mois d'août offre un défilé matinal spectaculaire de planètes : Mars, Uranus, Saturne et Neptune seront visibles pendant plusieurs heures avant le lever du soleil. Vous aurez besoin d'un télescope ou de jumelles puissantes pour observer Uranus et Neptune. Environ une heure avant l'aube, Mercure et Jupiter se joindront au spectacle, juste au-dessus de l'horizon est.
Pour bénéficier de la meilleure vue, rendez-vous le 4 août pour observer la Lune et Saturne passer très près l'une de l'autre, elles seront visibles peu après le crépuscule. Peu de temps avant le lever du soleil, du 8 au 11 août, un autre spectacle commencera : un alignement serré de planètes au-dessus de l'horizon est, avec Jupiter, Mercure, Mars et la Lune qui formeront une ligne diagonale. Il s'agit d'une représentation de l'écliptique, le plan que toutes les planètes suivent autour du Soleil.
2 AOÛT : MERCURE À SA PLUS GRANDE ÉLONGATION OCCIDENTALE
Mercure, planète rapide, est souvent trop proche du Soleil pour être facilement observée. Le 2 août, ces conditions d'observation s'amélioreront puisqu'elle atteindra son élongation occidentale maximale, c'est-à-dire sa plus grande distance apparente par rapport au Soleil. Ce moment coïncide parfaitement avec le défilé planétaire des petits matins du mois d'août. Observez cette planète rapide, ainsi que bon nombre de nos voisines du système solaire, dans les heures qui précèdent l'aube, en particulier au début du mois.
7 AOÛT : OCCULTATION DES PLÉIADES PAR LA LUNE
Le 7 août, après minuit, de nombreux amateurs d'astronomie aux États-Unis pourront observer le croissant de lune décroissant passer devant plusieurs des points bleus de l'amas stellaire des Pléiades. Ce phénomène, connu sous le nom d'occultation lunaire des Pléiades, commencera vers minuit et durera environ une heure, lorsque la Lune et l'amas stellaire se lèveront. La visibilité variera en fonction de votre position géographique. C'est dans l'est des États-Unis que le spectacle sera le plus impressionnant, avec la disparition progressive de plusieurs points lumineux des Pléiades, à mesure que la Lune passe devant elles.
Une image composite de jour et de nuit immortalise une éclipse solaire totale au-dessus de la chaîne montagneuse des Tétons et du lac Solitude dans le Wyoming. L'éclipse solaire totale qui aura lieu cette année sera visible depuis une longue bande étroite s'étendant du Groenland à l'Espagne.
12 AOÛT : ÉCLIPSE SOLAIRE TOTALE
La mi-août sera marquée par l'éclipse solaire totale tant attendue. Ce phénomène spectaculaire, qui se produit lorsque la Lune se place entre la Terre et le Soleil, plongera temporairement dans le crépuscule la bande étroite de totalité. Cette bande comprend l'est du Groenland, l'ouest de l'Islande et le nord de l'Espagne, où la phase de totalité, qui aura lieu lorsque la Lune recouvrira entièrement notre astre de jour en fin d'après-midi, durera entre une minute et un peu plus de deux minutes.
Une grande partie de l'Europe, du nord-ouest de l'Afrique et de l'est du Canada pourra observer une éclipse partielle plus ou moins importante. Les habitants de l'extrême est des États-Unis pourront également profiter d'un bref moment de l'éclipse cet après-midi-là. Veillez à avoir vos lunettes spéciales éclipse à portée de main pour des raisons de sécurité.
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Des dizaines de météores des Perséides traversent le ciel au-dessus du Parc provincial Dinosaur dans la province de l'Alberta, au Canada, lors de la pluie de météores annuelle le 12 août 2023. Cette année, le pic d'activité des Perséides se déroulera sous un ciel sombre et sans Lune, offrant ainsi certaines des meilleures conditions d'observation depuis des années.
12 ET 13 AOÛT : PIC D'ACTIVITÉ DE LA PLUIE DE MÉTÉORES DES PERSÉIDES
Les Perséides sont un rendez-vous incontournable de l'observation des étoiles en été et, cette année, elles pourraient offrir un spectacle exceptionnel. Cette année, le pic d'activité de cette pluie de météores, prévu le 12 et 13 août, coïncide avec une nouvelle lune, ce qui signifie que la lumière de la Lune ne viendra pas gêner le spectacle des Perséides. Sous un ciel d'encre, vous pourriez observer plus de 100 météores par heure. Les Perséides sont réputées pour leurs traînées exceptionnellement rapides, c'est-à-dire la trace laissée par le météore après son entrée dans notre haute atmosphère.
27 ET 28 AOÛT : ÉCLIPSE LUNAIRE QUASI TOTALE
Les habitants des cinquante États américains pourront tous observer, ne serait-ce qu'un instant, l'éclipse lunaire partielle qui aura lieu à la fin du mois d'août. Et ce sera également le cas d’une partie de l’Europe et de l’Afrique. Au cours de cet événement, l'ombre de la Terre recouvrira environ 96 % de la pleine lune. Comme il s'agit d'une éclipse partielle, la Lune ne prendra pas la teinte rouge vif d'une Lune de sang comme lors de l'éclipse totale qui a eu lieu en mars dernier. Les amateurs d'astronomie pourront tout de même admirer une subtile lueur orange. Observez le ciel en France à 6h12 pour apercevoir le maximum de l'éclipse.
28 AOÛT : PLEINE LUNE DE L'ESTURGEON
La pleine lune du mois d'août illuminera le ciel vers six heures du matin le 28 août. Si la nuit du 27 au 28 août est le moment idéal pour observer l'effet d'éclipse, vous pouvez également admirer notre satellite, qui apparaîtra particulièrement grand et lumineux lors de son lever, dans la soirée du 28 août. Admirez le lever de la lune au-dessus de l'horizon est, à peu près au moment du coucher du soleil. Selon The Old Farmer’s Almanac, elle est surnommée « pleine lune de l'Esturgeon » en raison de l'abondance de ces poissons autour des Grands Lacs et du lac Champlain, dans le nord-est des États-Unis.
30 ET 31 AOÛT : LA LUNE S'APPROCHE DE SATURNE
La Lune clôt ce mois riche en événements célestes par un passage tout près de Saturne dans la nuit du 30 au 31 août. Les deux astres apparaîtront à moins de cinq degrés l'un de l'autre, soit l'équivalent de la largeur de trois doigts. Observez-les s'élever ensemble au-dessus de l'horizon est environ deux heures après le coucher du soleil. Elles suivront l'écliptique tout au long de la nuit, avant de disparaître au lever du soleil. Le reste du défilé planétaire les suivra, notamment Mars et Jupiter, qui sont les plus visibles à l'œil nu.
FIN AOÛT : DÉBUT DE LA SAISON DES AURORES BORÉALES
La fin du mois d'août marque le retour de la saison des aurores boréales alors que l'obscurité s'installe progressivement dans le ciel arctique. Les amateurs de ciel nocturne qui se rendent dans des destinations telles que l'Alaska, le nord du Canada, l'Islande et la Scandinavie pourront peut-être admirer les premières aurores boréales si le ciel est dégagé et que l'activité solaire est intense. Pour profiter au mieux du spectacle, éloignez-vous des lumières des villes et consultez les prévisions météorologiques spatiales avant de partir.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.