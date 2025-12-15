Ces douze événements célestes spectaculaires auront lieu en 2026
Avec des éclipses majeures, des super Lunes brillantes et des alignements de plus de cinq planètes, chaque saison de l’année 2026 nous donnera de bonnes raisons de regarder le ciel.
On observe ici les protubérances solaires et le plasma baignant dans la couronne confinée par le champ magnétique coronal du Soleil, photographiés depuis Clarksville, au Texas, durant une éclipse solaire totale. En 2026, une autre éclipse émerveillera les astronomes qui auront suffisamment de chance pour se trouver quelque part où elle apparaîtra totale.
Au début du mois de janvier, vous aurez la chance de pouvoir observer une super Lune. Ensuite, un alignement de six planètes et une éclipse lunaire totale auront lieu, le tout, avant la Saint-Patrick. Mais le clou du spectacle sera une éclipse solaire totale au milieu de l’année. Les Européens auront la chance d’en observer une pour la première fois depuis 1999. Avec une pluie de météores des Perséides au moment d’une nouvelle Lune, et plusieurs alignements de planètes en vue, nous aurons plus d'une raison de lever les yeux vers le ciel cette année.
UNE SUPER LUNE PROCHE DE JUPITER LE 3 JANVIER
L’année commence fort, avec une super Lune dès le premier week-end. Ne manquez pas de l’observer, ainsi que Jupiter, dans la nuit du samedi 3 janvier. La Lune semblera plus brillante et plus grosse qu’une Lune normale. En effet, une « super » Lune se produit lorsque notre satellite naturel atteint son point le plus proche de la Terre, appelé périgée.
Pour une vue encore plus époustouflante, observez la Lune se lever au moment où le Soleil se couche. Sa taille sera la même, mais une illusion d’optique connue sous le nom d’illusion lunaire la fera apparaître plus grande alors qu’elle sera proche de l’horizon. La pleine Lune de janvier est traditionnellement surnommée « Lune du loup ». Cela est dû au fait que les loups hurlent plus durant les mois d’hiver.
Un pygargue à tête blanche est perché dans son nid alors qu’une super Lune rose se lève derrière lui dans le parc d’État de Chatfield, à Littleton, dans le Colorado, le 7 avril 2020. La première super Lune de l’année aura lieu le 3 janvier 2026, on la surnomme la « Lune du loup ».
JUPITER À L’OPPOSITION LE 10 JANVIER
Jupiter passera au premier plan le 10 janvier, le jour où elle atteindra l’opposition, le point où la Terre se trouvera pile entre la géante gazeuse et le Soleil. Cet alignement amènera Jupiter plus proche de la Terre qu’elle ne l’a été depuis décembre 2024. La planète brillera un peu plus et apparaîtra légèrement plus grosse qu’à l’accoutumée les 9 et 10 janvier. Elle n’osera pas s’approcher aussi près de la Terre avant 2027.
Pour la repérer, tournez votre regard vers l’est au moment du coucher du Soleil. Jupiter se trouvera dans la constellation des Gémeaux en janvier, et restera au-dessus de l’horizon tout au long de la nuit, formant comme un triangle avec Sirius et la Ceinture d’Orion.
UN ALIGNEMENT PLANÉTAIRE EN FIN DE JOURNÉE FIN FÉVRIER
La dernière semaine du mois de février, six planètes seront alignées dans le ciel nocturne. On appelle cela une parade planétaire. Juste après le coucher du Soleil, gardez l’œil ouvert pour apercevoir Vénus, Mercure et Saturne à l’ouest. Ce trio sera bas dans le ciel, les planètes seront proches les unes des autres près de l’horizon. Toutes trois seront visibles à l’œil nu, mais Neptune, non loin, sera également présente et demandera un télescope. Si vous avez prévu de sortir cette nuit-là, attendez que le Soleil soit totalement couché avant de pointer vos appareils optiques vers l’horizon occidental.
Jupiter sera plus haut dans le ciel méridional, la planète brillera près de la Lune. Uranus se trouvera près de l’amas d’étoiles bien reconnaissable des Pléiades. Mais pour distinguer cette géante de glace, vous aurez besoin de jumelles ou d’un télescope.
UNE ÉCLIPSE LUNAIRE TOTALE LE 3 MARS
Tôt dans la matinée du 3 mars, une éclipse lunaire totale baignera la Lune de couleurs orangées surnaturelles. On appelle cela une « Lune de sang », mais ne vous inquiétez pas : il s’agit d’un phénomène astronomique parfaitement explicable. Alors que la Terre se déplace entre la Lune et le Soleil, son ombre recouvre la totalité de la surface du satellite. Les bleus, qui ont de plus petites longueurs d’onde sur le spectre de la lumière, se dispersent dans l’atmosphère terrestre, tandis que le rouge et l'orange, dont les longueurs d’onde sont plus grandes, la traversent. Ce sont ces couleurs qui donnent à la Lune son teint cuivré.
L’éclipse lunaire totale sera observable par les astronomes amateurs d’Amérique du Nord et du Sud, du Pacifique et d’une grande partie de l’Asie et de l’Océanie. Si vous vous trouvez dans l’ouest des États-Unis ou au Canada, dans les îles du Pacifique ou en Nouvelle-Zélande, vous aurez la meilleure vue et pourrez profiter de l’éclipse du début à la fin, sans interruption. Même si vous vous trouvez sur le continent américain, vous pourrez profiter du spectacle, y compris la Lune de sang. Le lever du Soleil mettra toutefois un terme à l’éclipse.
Vous cherchez à observer une éclipse lunaire totale en 2026 ? Ce sera le moment idéal. Ceci étant dit, une autre éclipse lunaire, partielle cette fois-ci, aura lieu entre le 27 et le 28 août. Ce ne sera pas une Lune de sang, mais elle semblera avoir été « croquée » comme une pomme. Les amateurs du ciel nocturne d’une partie de l’Afrique, d’Europe et d’Asie pourront en profiter au mieux.
L’ÉQUINOXE DE PRINTEMPS ET DES AURORES BORÉALES EXTRAORDINAIRES LE 20 MARS
Dans l’hémisphère nord, l’équinoxe de printemps apporte plus que les promesses d’un temps plus chaud et de journées plus longues. Les équinoxes coïncident souvent avec des apparitions de puissantes aurores boréales, probablement dues à l’inclinaison de la Terre. En associant cela avec l’activité lumineuse du Soleil, déjà au pic de son cycle de onze ans, entre 2024 et 2025, et qui continuera de produire de fortes apparitions en 2026, la fin du printemps pourrait réserver d’extraordinaires surprises boréales.
Le mois de mars sera propice à la chasse aux aurores boréales en Alaska. Des nuits plus dégagées et un sursaut d’activité rimeront avec des observations d’aurores plus fréquentes.
Les lumières irréelles d’une aurore boréale apparue près de Fairbanks, en Alaska, en mars 2025. L’activité solaire, plus importante que d’habitude, provoquera encore plus d’aurores boréales à couper le souffle en 2026.
UNE CONJONCTION ENTRE VÉNUS ET JUPITER LES 8 ET 9 JUIN
Au cours des soirées des 8 et 9 juin, Vénus et Jupiter apparaîtront à 1 degré de distance l’une de l’autre, l’épaisseur d’un petit doigt, au-dessus de l’horizon occidental. Mercure sera également visible tout près pendant environ une heure après le coucher du Soleil.
Vénus et Jupiter seront les plus proches l’une de l’autre les 8 et 9 juin, mais le duo planétaire captivera le ciel durant plusieurs jours après cela. Réservez votre 17 juin, quand les deux planètes seront parfaitement alignées avec Mercure et la Lune croissante.
LA LUNE OCCULTE LES PLÉIADES LE 7 AOÛT
Le 7 août prochain, regardez vers l’est juste après minuit, quand se lèvera la Lune croissante, qui passera devant l’amas d’étoiles des Pléiades. Une par une, les étoiles les plus lumineuses des Pléiades disparaîtront derrière la Lune avant de refaire surface, plus proches, à l’aube. Elles réapparaîtront environ une heure avant le coucher du Soleil. Mercure, Mars et Saturne seront également visibles dans le ciel avant l’aurore.
Ce spectacle de disparition des étoiles, que l’on appelle « occultation », sera visible à travers une grande partie des États-Unis. Ce phénomène permet aux astronomes de mesurer les tailles, positions et déplacements exacts des corps célestes en observant la manière dont leur lumière disparaît et réapparaît.
La Lune occultera à nouveau les Pléiades, peu après le coucher du Soleil du 27 octobre.
UNE ÉCLIPSE SOLAIRE TOTALE LE 12 AOÛT
Le Saint-Graal de l’observation du ciel, une éclipse solaire totale, aura lieu le 12 août et le décor ne pourrait être plus parfait. Le chemin de l’éclipse totale traversera des parties de l’océan Arctique, de l’est du Groenland, de l’ouest de l’Islande, une partie du Portugal ainsi que le Nord de l’Espagne. Si vous avez la chance de vous trouver sur cette route, vous pourrez voir la Lune passer entre la Terre et le Soleil, bloquant toute la lumière de ce dernier, si ce n’est des filaments enflammés. Le jour deviendra le crépuscule et, en conséquence, des animaux se réveilleront, comme les criquets.
Les astronomes amateurs situés en dehors de la zone de l’éclipse, comme ceux de certaines régions de la Croatie, du Danemark et de l’Autriche, assisteront à une éclipse partielle.
L’événement, dans son intégralité, durera environ cinq heures. La Lune passera lentement devant le Soleil, avant de s’éloigner. La partie la plus théâtrale de l’éclipse, sa totalité, ne durera qu’une à deux minutes. C’est relativement court quand on la compare à l’éclipse solaire totale de 2024, qui a eu lieu au-dessus de l’Amérique du Nord. À cette occasion, la totalité a duré jusqu’à quatre minutes et demie dans certaines régions. L’éclipse la plus attendue, qui aura lieu en Égypte en 2027, créera un faux crépuscule durant plus de six minutes.
Même ainsi, il ne faudra pas passer à côté de ce spectacle du mois d’août. Cette éclipse sera la première éclipse totale en Europe continentale depuis 1999. Pour en profiter, des filtres solaires sont essentiels, sauf durant la totalité, quand le disque lumineux du Soleil sera complètement occulté.
Image composite d’une éclipse solaire totale, photographiée au-dessus de la montagne Grand Teton et du lac Solitude, en 2017.
LE PIC DE LA PLUIE DE MÉTÉORES DES PERSÉIDES LES 12 ET 13 AOÛT
Les observateurs des étoiles ne pourront pas rêver de meilleures conditions pour observer la pluie de météores des Perséides qu'en 2026. Elle est connue pour ses étoiles filantes rapides et brillantes, une conséquence de la traversée de la Terre des débris laissés derrière elle par la comète Swift-Tuttle. Le pic de son activité, les 12 et 13 août, coïncide avec une nouvelle Lune. Cela signifie que sa lumière n’interfèrera pas avec ce spectacle, comme cela a été le cas en 2025. Depuis une zone reculée, avec un ciel obscur, ces conditions permettront d’observer près de 90 météores par heure.
Les Perséides resteront actives bien après la mi-août. La pluie de météores, dans son intégralité, commencera le 14 juillet et prendra fin le 1er septembre 2026. Vous aurez l’occasion d’observer des météores n’importe quelle nuit durant cette période. Gardez les yeux ouverts à la recherche de boules de feu, des météores extrêmement brillants. Le seul bémol, c’est qu’il vous faudra vous coucher tard. La pluie des Perséides est plus impressionnante entre minuit et l’aube.
Cette photographie composite montre la Voie lactée brillant dans un ciel étoilé pendant la pluie de météores des Perséides, au-dessus des montagnes et du lac de Dark Sky Aldeias do Xisto au Portugal.
UNE SUPER LUNE LE 25 NOVEMBRE
La deuxième super Lune de l’année se lèvera le 25 novembre. Elle atteindra son illumination maximale le 25 novembre, la veille de la fête de Thanksgiving aux États-Unis. Comme en janvier, la vue la plus impressionnante sera le lever de la Lune, au moment du coucher du Soleil. La pleine Lune de novembre est surnommée la « Lune des castors », mais on l'appelle aussi « Lune du gel ».
LA SUPER LUNE LA PLUS PROCHE DE 2026 LE 23 DÉCEMBRE
La super Lune la plus proche de notre planète, et celle qui semblera la plus grosse, de 2026 se produira le 23 décembre, juste avant la veille de Noël. Surnommée la « Lune froide », elle sera spectaculaire au moment de son lever, en début de soirée. Et ce ne sera pas l’unique spectacle nocturne dont on pourra profiter ce jour-là. Jupiter et Mars se trouveront un peu en dessous de la Lune, près de l’horizon oriental, juste avant minuit, tandis que Saturne sera visible juste au-dessus de l’horizon occidental après le coucher du Soleil.
Cette séquence montre la super Lune « bleue » d’août 2023, la plus grosse super Lune de cette année-là, qui se lève au-dessus du château de Monsaraz sur l’itinéraire Dark Sky Alqueva, au Portugal.
UN ALIGNEMENT PLANÉTAIRE À LA FIN DU MOIS DE DÉCEMBRE
L’année se terminera comme elle aura commencé : avec un alignement exceptionnel de planètes dans le ciel nocturne. Mars, Jupiter, Uranus, Saturne et Neptune apparaîtront ensemble vers 22 h, la Lune brillante passera entre elles au cours de la semaine des fêtes. Alors que Saturne et Neptune se coucheront dans les heures qui précèdent l’aube, Vénus s’élèvera au-dessus de l’horizon oriental pour créer un second alignement planétaire avant le lever du Soleil.
Vous aurez le loisir d’admirer la parade planétaire jusqu’à la fin de l’année, mais elle sera sur son trente-et-un les 25 et 26 décembre. Mars, Jupiter et la Lune gibbeuse décroissante formeront une diagonale au-dessus de l’horizon oriental, et traverseront le ciel ensemble dans cette procession jusqu’au point du jour.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.