Ces douze événements célestes spectaculaires auront lieu en 2026

UNE CONJONCTION ENTRE VÉNUS ET JUPITER LES 8 ET 9 JUIN

Au cours des soirées des 8 et 9 juin, Vénus et Jupiter apparaîtront à 1 degré de distance l’une de l’autre, l’épaisseur d’un petit doigt, au-dessus de l’horizon occidental. Mercure sera également visible tout près pendant environ une heure après le coucher du Soleil.

Vénus et Jupiter seront les plus proches l’une de l’autre les 8 et 9 juin, mais le duo planétaire captivera le ciel durant plusieurs jours après cela. Réservez votre 17 juin, quand les deux planètes seront parfaitement alignées avec Mercure et la Lune croissante.

LA LUNE OCCULTE LES PLÉIADES LE 7 AOÛT

Le 7 août prochain, regardez vers l’est juste après minuit, quand se lèvera la Lune croissante, qui passera devant l’amas d’étoiles des Pléiades. Une par une, les étoiles les plus lumineuses des Pléiades disparaîtront derrière la Lune avant de refaire surface, plus proches, à l’aube. Elles réapparaîtront environ une heure avant le coucher du Soleil. Mercure, Mars et Saturne seront également visibles dans le ciel avant l’aurore.

Ce spectacle de disparition des étoiles, que l’on appelle « occultation », sera visible à travers une grande partie des États-Unis. Ce phénomène permet aux astronomes de mesurer les tailles, positions et déplacements exacts des corps célestes en observant la manière dont leur lumière disparaît et réapparaît.

La Lune occultera à nouveau les Pléiades, peu après le coucher du Soleil du 27 octobre.

UNE ÉCLIPSE SOLAIRE TOTALE LE 12 AOÛT

Le Saint-Graal de l’observation du ciel, une éclipse solaire totale, aura lieu le 12 août et le décor ne pourrait être plus parfait. Le chemin de l’éclipse totale traversera des parties de l’océan Arctique, de l’est du Groenland, de l’ouest de l’Islande, une partie du Portugal ainsi que le Nord de l’Espagne. Si vous avez la chance de vous trouver sur cette route, vous pourrez voir la Lune passer entre la Terre et le Soleil, bloquant toute la lumière de ce dernier, si ce n’est des filaments enflammés. Le jour deviendra le crépuscule et, en conséquence, des animaux se réveilleront, comme les criquets.

Les astronomes amateurs situés en dehors de la zone de l’éclipse, comme ceux de certaines régions de la Croatie, du Danemark et de l’Autriche, assisteront à une éclipse partielle.

L’événement, dans son intégralité, durera environ cinq heures. La Lune passera lentement devant le Soleil, avant de s’éloigner. La partie la plus théâtrale de l’éclipse, sa totalité, ne durera qu’une à deux minutes. C’est relativement court quand on la compare à l’éclipse solaire totale de 2024, qui a eu lieu au-dessus de l’Amérique du Nord. À cette occasion, la totalité a duré jusqu’à quatre minutes et demie dans certaines régions. L’éclipse la plus attendue, qui aura lieu en Égypte en 2027, créera un faux crépuscule durant plus de six minutes.