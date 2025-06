Il y a une chance sur deux que cette galaxie entre en collision avec la nôtre

Pendant plus d’un siècle, les astronomes ont surveillé la galaxie d’Andromède, gigantesque tourbillon d’étoiles et notre voisine, alors qu’elle s’approchait de plus en plus de notre Voie lactée. Et, au cours des dernières années, des mesures prises grâce au télescope Hubble semblent confirmer une ancienne prophétie. D’ici 4 à 5 milliards d’années, les deux galaxies se rencontreront pour finalement fusionner et ne devenir qu’une seule colossale galaxie, totalement méconnaissable.

Une étude récente des deux galaxies et de plusieurs autres, tout aussi cruciales, galaxies massives de notre recoin de l’espace, font planer le doute sur un présage calamiteux. La nouvelle estimation s’est projetée des milliards d’années dans le futur et révèle qu’il y a 50 % de chances qu’Andromède et la Voie lactée fusionnent.

« La description la plus précise que l’on pourrait en faire, c’est celle d’un lancer de pièce », déclare Till Sawala, astrophysicien de l’université d’Helsinki, et co-auteur de l’étude.

Une apocalypse galactique désastreuse ne serait maintenant plus certaine. Comme le fait remarquer l’équipe de chercheurs dans leur nouvelle étude, publiée dans la revue scientifique Nature Astronomy, « les proclamations de la fin imminente de notre galaxie semblent être grandement exagérées ».

La Terre n’existera plus dans 5 milliards d’années. Elle aura probablement été carbonisée et avalée par notre Soleil mourant, en pleine expansion. Mais si la Voie lactée et Andromède se frôlent l’une l’autre, il s’agira d’une bonne nouvelle pour les mondes futurs. Une fusion de cette échelle provoque souvent l’unification et l’expansion des trous noirs supermassifs au cœur de chaque galaxie, les métamorphosant en des monstres astrophysiques terrifiants et hyper-énergiques. Cela empêche les gaz voisins de refroidir et de fusionner pour créer de nouvelles étoiles. Or, sans nouvelles étoiles, pas de nouvelles planètes.