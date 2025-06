Les astéroïdes à "l'orbite instable" près de Vénus sont-ils une menace pour la Terre ?

Dans leur dernière étude, mise en ligne le mois dernier sur le serveur de prépublication arXiv, Carruba et son équipe se demandent à quel point il serait facile pour un astéroïde coorbital quelconque de Vénus, y compris ceux encore inconnus des scientifiques, de dévier de sa trajectoire vers l'une de ces orbites précaires. Pour cela, ils ont créé des astéroïdes virtuels et simulé leurs nombreuses orbites potentielles au cours des 36 000 prochaines années.

Une infinité de facteurs peuvent perturber l'orbite de ces astéroïdes sur une aussi longue période, l'idée n'était donc pas d'établir des prévisions précises. Cependant, les simulations ont permis de tirer quelques conclusions générales. Premièrement, le risque de voir un astéroïde coorbital de Vénus s'approcher de la Terre augmente si celui-ci passe d'une orbite circulaire à une orbite fortement allongée, dans quel cas il serait amené à parcourir une région plus étendue du système solaire intérieur, dont le voisinage de notre propre planète.

Leur deuxième constat, plus troublant, est que certains astéroïdes parviennent à s'approcher de la Terre même si leur voyage commence sur une orbite modestement allongée. Il semblerait que leur odyssée chaotique à travers l'espace, truffée de perturbations gravitationnelles, finirait tout de même par les mettre sur notre chemin.

Encore une fois, ces orbites potentiellement inquiétantes se développent sur des milliers d'années. « Ce n'est pas un constat alarmant, car ces astéroïdes sont tout de même relativement stables à l'échelle de la vie humaine ».

UNE NOUVELLE ÈRE

Pour Marco Fenucci, dynamicien des objets géocroiseurs au sein de l'Agence spatiale européenne, cet article éveille les consciences au sujet de ces astéroïdes relativement mystérieux qui occupent l'orbite de Vénus. C'est une bonne chose, dit-il, avant d'ajouter : nous disposons de connaissances limitées sur ces astéroïdes, notamment la taille de leur population, leurs dimensions et leurs orbites, parce que nous avons beaucoup de mal à les localiser avec les télescopes actuels.

Deux nouvelles installations vont bientôt nous faciliter la tâche. La première, l'observatoire américain Vera C. Rubin installé au Chili devrait entrer en service dans les prochaines semaines. Avec son immense champ de vision, l'observatoire peut examiner d'un seul tenant de vastes parcelles du ciel de nuit et ses miroirs gigantesques peuvent concentrer une telle quantité de lumière que même les objets les plus ternes et petits restent détectables.

En à peine trois à six mois, l'observatoire pourrait identifier jusqu'à un million de nouveaux astéroïdes, multipliant ainsi par deux le total actuel. D'après Meg Schwamb, planétologue à l'université Queen's de Belfast non impliquée dans la nouvelle étude, l'observatoire Vera C. Rubin mènera également ses propres relevés astronomiques crépusculaires, ceux actuellement utilisés pour traquer les astéroïdes à proximité de Vénus.

Si ces relevés sont menés au cours des dix prochaines années, « Rubin pourrait identifier 40 à 50 % des objets de plus de 350 mètres de diamètre qui peuplent l'intérieur de l'orbite vénusienne », indique Mario Jurić, astronome à l'université de Washington non impliqué dans les nouvelles études. Cependant, comme tous les autres télescopes optiques terrestres, Rubin devra toujours composer avec le rayonnement du Soleil et l'atmosphère de la Terre.

Tant que le gouvernement fédéral américain décide de continuer à financer la mission, ce qui n'est pas garanti, la NASA devrait également lancer dans les années à venir un observatoire dédié à la chasse aux astéroïdes, le Near-Earth Object (NEO) Surveyor. Débarrassé de l'atmosphère terrestre, cet observatoire traquera les objets célestes à travers son télescope infrarouge à haute sensibilité et pourra donc détecter les astéroïdes masqués par l'éclat du Soleil.