Un trou noir est tombé dans une étoile avant de la faire exploser

C’est le polar cosmique de l’année : un trou noir a détruit une étoile mais l’on ignore quel type a pu se rendre coupable de cela.

Des astronomes du monde entier sont sur l’affaire depuis le 2 juillet, date à laquelle ils ont reçu des SMS les avertissant que le télescope spatial à rayons gamma Fermi (GLAST) de la NASA venait de détecter des signaux sous la forme de rayons gamma, le rayonnement le plus énergétique du spectre électromagnétique. Les rayons gamma sont une signature bien connue émise par les trous noirs détruisant des objets cosmiques tels que des étoiles.

D’ordinaire, les « sursauts gamma », de brusques bouffées de radiations hautement énergétiques provenant du cosmos, durent entre une seconde et une demi-heure en moyenne. Le sursaut dont il est question a duré sept heures et est le plus long jamais enregistré.

Un autre indice étrange est venu de l’Einstein Probe, un satellite chinois et européen, qui a observé la veille de ce sursaut une recrudescence de rayons X provenant du même endroit dans le ciel. Normalement, les explosions cosmiques émettent d’abord les rayonnements avec la plus haute énergie, puis décroissent en brillance, et non l’inverse. Rien de tout cela n’a été observé depuis la découverte des rayons gamma en 1973.

« Cela en a fait une explosion très inhabituelle et exotique que nous n’avions probablement jamais observée auparavant », s’étonne Eleonora Troja, astrophysicienne à l’Université de Rome à Tor Vergata.

Les principales théories sur le déroulement de ce meurtre stellaire décrivent des scénarios jamais observés. « En ce qui me concerne personnellement, toutes les choses différentes que ça aurait pu être sont autant de déclinaisons sur le thème du génial », déclare Jonathan Carney, doctorant à l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill qui a mené sur cet événement une étude publiée dans la revue Astrophysical Journal Letters.

CE QUE NOUS SAVONS SUR CE SURSAUT GAMMA

Cet événement cosmique mystérieux appelé GRB 250702B a jusqu’ici généré dix articles de recherches différents sur le site de prépublication scientifique arXiv.org qui, pour certains, ont désormais également fait l’objet d’une publication dans des revues à comité de lecture. Les scientifiques utilisent les outils à leur disposition, à la fois dans l’espace et à terre, pour mener leur enquête.

« Nous étions tous encore en train de travailler alors que c’était la fête nationale et de rédiger des propositions et d’essayer de braquer autant de télescopes que possible sur cette région du ciel pour vraiment comprendre ce qui se passait », raconte Brendan O’Connor, astronome à l’Université Carnegie-Mellon, qui a conduit une autre étude sur l’événement elle aussi parue dans la revue Astrophysical Journal Letters.

Au départ, les chercheurs ont cru que les rayons gamma pouvaient provenir de l’intérieur de la Voie lactée, chose qui aurait été plus simple à expliquer. « Si c’est au sein de notre propre galaxie, pas besoin qu’ils soient aussi puissants que si cela vient d’une galaxie très lointaine », car la luminosité pourrait s’expliquer par un événement cosmique plus courant relativement proche, explique Andrew Levan, astrophysicien à l’Université Radboud, aux Pays-Bas.