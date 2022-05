Ces quatre cités perdues étaient les joyaux de l'Afrique antique

Plus de soixante-dix navires engloutis et des centaines d’ancres révélèrent que Thônis-Héracléion était un centre commercial animé, au même titre que Babylone et Pompéi. Les découvertes sous-marines comprenaient des figures de sphinx et de souverains, des anneaux, des pièces de monnaie et une énorme statue de granit rouge du dieu égyptien Hâpy, symbole d’abondance. Parmi d’autres trésors se trouvaient des céramiques grecques luxueuses ainsi que des paniers en osier remplis de fruits vieux de 2 400 ans.

Comment cette ville dynamique disparut-elle sous les eaux ? Selon les enquêteurs, une combinaison de tremblements de terre, de raz-de-marée et de sol mou et liquéfié conduisit Thônis-Héracléion à s’enfoncer sous son propre poids.

ALEXANDRIE, EN ÉGYPTE : UN ÉPICENTRE DE CULTURE ET D’APPRENTISSAGE

Le port méditerranéen d’Alexandrie, au bord du delta du Nil en Égypte, était la ville la plus célèbre fondée par Alexandre le Grand, roi de l’ancien royaume grec de Macédoine. Aujourd’hui, une grande partie de la vieille ville est enfoncée dans le sol humide et se trouve sous environ 6 mètres d’eau. Fondée en 332 avant notre ère lors des voyages d’Alexandre, la ville était accessible au commerce méditerranéen, devenant rapidement un carrefour d’apprentissage et de culture. Des érudits grecs, égyptiens et juifs se mélangeaient dans les temples du savoir d’Alexandrie.