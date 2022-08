Léonard de Vinci : ses innombrables talents révélés dans ses carnets

Ses carnets sont remplis d’observations, de spéculations et de théories scientifiques originales qui, pour la plupart, furent confirmées et soutenues par des chercheurs indépendants dans les siècles suivants. Il dessina les plans d’innombrables moteurs et machines, dont beaucoup devinrent plus tard réalité dans le monde. Les graines de la science et de la technologie occidentales, qui germèrent et fleurirent durant la révolution scientifique, furent plantées à la Renaissance italienne, et personne n’en sema plus que Léonard de Vinci.

Voici un aperçu de quelques-uns des carnets de notes du génie, dévoilant ses idées, observations et découvertes avant-gardistes.

(À lire : Léonard de Vinci avait-il un cerveau exceptionnel ?)

MATHÉMATICIEN

Obsédé par la géométrie, Léonard de Vinci prenait des mesures dans la nature, cherchant des liens et des modèles, et les exprimant mathématiquement. Il était particulièrement fasciné par les proportions du corps humain. Inspiré par les travaux de l’architecte romain Vitruve, l’Homme de Vitruve (environ 1487), réalisé à la plume, représente un homme dans deux positions superposées, bras et jambes étendus, à l’intérieur d’un cercle et d’un carré, et explore la géométrie des proportions parfaites.