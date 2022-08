Les trésors de cette tombe vieille de 3 500 ans révèlent l'origine de l'âge d'or de la Grèce antique

Bien que l’enquête soit loin d’être terminée, les premières analyses ont permis de déterminer que le Guerrier Griffon était un homme d’une trentaine d’années qui mesurait entre 1,5 et 1,8 mètre. En raison du mauvais état du corps, les causes de sa mort ne sont pas claires. Enveloppé dans un linceul, le corps avait été déposé dans un sarcophage en bois. Cette tombe révèle que, contrairement aux descriptions des rites funéraires faites dans l’Iliade et l’Odyssée, les pratiques funéraires mycéniennes de cette période consistaient en un enterrement, et non en une crémation.

L’équipe s’est mise à essayer d’attribuer une date aussi précise que possible à la tombe et à son contenu. D’habitude, ce sont les céramiques trouvées dans de telles sépultures qui aident les archéologues à calculer leur âge, mais celle-ci n’en contenait pas. L’analyse du sol autour de la tombe a cependant confirmé que celle-ci était plus ancienne que le palais de Nestor. Selon Stocker et Davis, la tombe du Guerrier Griffon fut probablement construite entre 1500 et 1450 avant notre ère.