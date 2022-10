Égypte ancienne : Dix faits méconnus sur le tombeau de Toutânkhamon

Ces fouilles furent l’occasion pour Howard Carter de développer des techniques qu’il avait apprises lors de travaux précédents et de fixer de nouveaux standards en matière de méticulosité et d’exhaustivité. L’éclairage électrique, qui était à l’époque un outil nouveau, fut installé dans le tombeau avant que Harry Burton, photographe archéologique le plus accompli au monde, n’immortalise chaque scène. Avant de déplacer quelque objet que ce soit, on plaçait des cartes numérotées à côté des artefacts et on les prenait en photo. Howard Carter prenait en outre des notes détaillées sur les trésors inventoriés et en réalisait des esquisses avant que ces derniers ne soient emmenés.

7. Cette découverte a façonné notre vision de l’histoire égyptienne.

Presque intact, le tombeau a offert un aperçu inégalé de cet instant de l’histoire égyptien. Chars, armes, vêtements et œuvres d’art y reflètent la façon dont on faisait la guerre et révèlent l’identité de ceux que l’Égypte considérait comme ses ennemis. Des fresques murales illustrent des croyances religieuses, et notamment le rétablissement du culte d’Amon, que le prédécesseur de Toutânkhamon avait révoqué. Les sarcophages intacts permirent également aux archéologues de mieux comprendre les rituels funéraires complexes qui avaient cours. (La momie de Toutânkhamon renfermait de nombreux trésors.)

8. La « Toutânkhamon-mania » s’empare du monde.

Grâce aux photos détaillées qu’a prises Harry Burton des artefacts et grâce à une presse plus généraliste que jamais, la nouvelle de cette découverte sans équivalent toucha un public mondial. Même le roi et la reine d’Angleterre attendaient des nouvelles des fouilles avec impatience. Des motifs relatifs à l’Égypte et à Toutânkhamon apparurent dans la musique populaire et dans la mode, dans l’architecture et dans la décoration, et même sur des marques de fruits.

9. L’Égypte a conservé les artefacts du tombeau de Toutânkhamon.

Contrairement à de nombreux autres artefacts découverts en Égypte, les trésors du tombeau de Toutânkhamon n’ont pas quitté le pays. Lord Carnarvon pensait qu’une part importante de ces objets anciens lui reviendrait, comme cela était de coutume pour la plupart des fouilles archéologiques. Mais à cause du caractère irascible de Howard Carter, et surtout parce que l’Égypte était en train de s’affirmer dans son indépendance par rapport à l’Angleterre, le gouvernement décréta qu’aucun des objets ne sortirait du pays.

10. Toutânkhamon inspire de nouvelles générations d’archéologues.