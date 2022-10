L'épave du sous-marin allemand U-111 retrouvée au large des États-Unis

En raison de cet échange de dernière minute, Daubin et son équipage de trente-deux personnes prirent du retard sur le programme : lorsque le convoi mit le cap sur les Açores le 3 avril 1919, le U-111 était toujours en réparation. Lorsque le U-Boot fut enfin lancé quatre jours plus tard, le commandant prit une décision radicale. Plutôt que de suivre le convoi, il tenta un voyage en solitaire le long de la route la plus courte et la plus meurtrière de l’Atlantique : celle de l’Atlantique Nord, le passage parsemé d’icebergs qui avait causé le naufrage du RMS Titanic sept ans auparavant.

Le pari était loin d’être gagné. Plus de la moitié de l’équipage n’avait jamais mis les pieds dans un sous-marin, et encore moins manœuvré un navire ennemi dont les indications étaient rédigées dans une langue étrangère. Alors que les marins américains de l’époque s’appuyaient sur des compas magnétiques pour naviguer, le sous-marin allemand était équipé d’un compas gyroscopique, plus sophistiqué. En outre, le U-111 était doté d’une radio de récupération, dont la puissance et la portée étaient limitées.

Quatre jours après le début de la traversée de l’Atlantique, un bouchon soluble secrètement installé par des saboteurs allemands céda, manquant de couler le sous-marin au beau milieu de la nuit. Le navire et son équipage furent sauvés par l’effort héroïque du chef artilleur.