Ce tombeau royal vieux de 2 400 ans a été découvert par accident pendant la Seconde Guerre mondiale

Ce que l’on sait de la Thrace vient en grande partie de sources écrites grecques composées par des colons qui vivaient sur le littoral de la mer Noire, en bordure de la région, et qui admiraient et redoutaient à la fois ces habitants à l’air farouche de l’intérieur des terres. Homère les décrivit comme alliés des Troyens dans L’Iliade et dans L’Odyssée : des guerriers aristocrates qui faisaient étalage de leur or et de leurs chevaux racés.

La culture thrace est empreinte d’influences aussi bien orientales qu’occidentales. Les verres, les gobelets, les coupes et les tasses de l’élite, fabriqués à partir de métaux précieux, furent inspirés par des styles et motifs grecs et perses. Les Thraces n’étaient que des barbares pour les Grecs, mais au contact de ces derniers, ils finirent par assimiler leurs dieux à Apollon et à Hermès. Les écrits grecs sur les Thraces dénotaient souvent leur nature belligérante et, avec soulagement, leur désunion : « S’ils étaient gouvernés par un seul homme […] ils seraient le plus puissant de tous les peuples », écrivait l’historien grec Hérodote, « mais cette union est impraticable, et c’est cela qui les rend faibles. »

Toutefois, en 479 avant notre ère, la retraite des Perses après leur défaite face aux Grecs entraîna une vacance du pouvoir et donna aux Thraces l’occasion de s’unir. Le roi Térès Ier, fondateur du royaume des Odryses, tira son épingle du jeu et quarante tribus thraces s’agrégèrent sous son règne.

Bien que le royaume des Odryses fût conquis par le père d’Alexandre le Grand, Philippe II de Macédoine, entre 342 et 340 avant notre ère, les co-rois odrysiens conservaient un certain degré d’indépendance. Si des tensions existaient avec la Macédoine, on vit toutefois fleurir nombre de monuments odrysiens sous le règne du roi Seuthès III. Celui-ci exerçait le pouvoir dans une capitale à la place de laquelle se tient désormais la ville de Kazanlak, en Bulgarie, où, en 1944, des soldats bulgares découvrirent un tombeau thrace : le premier d’une longue série.