Pour se rendre à l’oasis du Fayoum, il faut prendre le bus depuis Le Caire ou bien faire appel aux services d’un guide comme Mahmoud Kamel, qui se chargera du transport et de la visite des lieux. En plus des sites antiques et des échoppes, Tunis abrite de plus en plus de restaurants et d’hôtels.

Des Cairotes aisés et des expatriés fréquentent le Lazib Inn, un hôtel-boutique avec terrasse non loin du bord de l’eau. À l’heure du dîner, des plats traditionnels comme le pigeon farci sont servis à la bougie pendant qu’un musicien joue de l’oud, cette guitare du Moyen-Orient en forme de bulbe et à la sonorité éplorée.

Mahmoud Kamel considère que l’écotourisme est l’avenir du Fayoum ; un moyen d’inciter davantage de visiteurs à venir découvrir les richesses de la région sans la transformer en halte sur les circuits en car qui sillonnent la Haute-Égypte et ses merveilles archéologiques.

« Fayoum est fragile. » Et bien que son circuit soit émaillé d’histoires de perte et de destruction, les nouvelles découvertes archéologiques et l’essor céramique de Tunis tendent à prouver que la zone est peut-être sur le point de connaître une renaissance.