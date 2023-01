Les pyramides du Soudan, vestiges d’une des premières civilisations d’Afrique

D’autres sépultures royales se dressent vers le ciel à Nouri, en amont du fleuve. On comptait autrefois plus de 70 de ces pyramides plus petites et plus pentues ; il n’en reste désormais que 20. Les tombeaux les plus connus appartiennent au roi Taharqa, le pharaon noir qui a conquis l’Égypte, et au roi Nastasen (à cause de de l’élévation du niveau des nappes phréatiques, les archéologues ont dû faire de la plongée pour accéder à sa chambre funéraire).

Nouri était la nécropole royale de la ville voisine de Napata, première capitale du Royaume de Koush. La nécropole et les ruines de la ville sont séparées par le Nil de Gebel Barkal, un promontoire de grès de plus de 100 mètres de haut. Depuis son sommet, vous pouvez admirer les ruines de Nouri, y compris les rangées de piliers fissurés et les paires de béliers géants en pierre, aux yeux et aux oreilles rongés par le temps.