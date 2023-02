Immersion dans la Venise décadente de Casanova

Le port de la soutane combiné à ses études de lettres classiques dans lesquelles il avait excellé, (c’était un fervent admirateur de Horace, dont il connaissait les vers par cœur) ouvrirent à Casanova les portes de la haute société vénitienne. Malgré ses humbles origines, il possédait un esprit vif et des manières raffinées. Il incarnait le paradoxe de Venise : une société célébrée pour sa nobilité, cependant dépendante des classes populaires et de l’initiative commerciale bourgeoise.

L'avancée sociale de Casanova fut permise par l’interaction naturelle qu’il y avait entre les classes, en dépit de la division de la société vénitienne. Dans les rues et les parcs, les nobles se mêlaient à la bourgeoisie et aux membres de l’église. L’aristocratie vénitienne avait une certaine proximité avec la classe populaire. Les gens semblaient manger les mêmes plats, peu importe leur statut social : macaronis, poisson grillé, anguilles en sauce, rouget et autres fruits de mer.

Casavano perçut la barrière sociale comme poreuse et attendit le moment opportun pour s’y infiltrer et gravir les échelons. Jeune et impétueux, il abandonna bien vite son rôle d’abbé comme il le dit dans ses mémoires :« Mon amour pour Angela me fut fatal, car il fut cause de deux autres qui, à leur tour, en amenèrent beaucoup d’autres et qui finirent par me faire renoncer à l’état ecclésiastique. » Il fit un bref passage à l’armée et retourna à Venise où il commença à gagner sa vie en tant que violoniste.

Bien qu'il fût talentueux, charmant, et dôté d’une volonté de fer, il aurait pu traverser l’histoire dans l’indifférence générale s’il n’avait pas un jour aperçu dans la rue un sénateur en robe rouge, en proie à une crise cardiaque. Casanova se pressa de lui porter secours, le ramena chez lui et resta à ses côtés, même après l’arrivée des médecins et de ses proches. L’homme en question, n’était autre que Matteo Bragadin, un politicien membre du plus important cercle de la noblesse vénitienne.

Après sa convalescence, Bragadin affirma qu’il devait sa vie à ce jeune homme venu lui porter secours. Casanova capitalisa sur cette ouverture inattendue et commença à asseoir son influence sur Bragadin et son cercle d’amis : « Je parlais en physicien, je dogmatisais, je citais des auteurs que je n’avais jamais lus. » Il reproduisait aussi des tours de magie que lui avait enseignés sa grand-mère.

L'intérêt de Casanova pour la religion séduisit le cercle de Bragadin, d’autant plus que l’étude de la Cabale, qu’il maitrisait alors, était en vogue à Venise à cette époque. Au 18e siècle, le rationalisme et l’occultisme de Venise ne firent plus qu'un et Casanova usa de son intelligence et de son charme pour favoriser son ascension sociale.