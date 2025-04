Cyrus le Grand était-il un conquérant tolérant ?

PLATON ET CTÉSIAS

Le philosophe Platon, un autre disciple de Socrate, fait, lui aussi, référence à Cyrus, le présentant comme un modèle de justice et de sagesse. Selon le philosophe, les Perses, sous la main de Cyrus, maintenaient le bon équilibre entre servitude et liberté. Cette capacité leur permit de devenir les maîtres d’un empire. Mais après le règne de Cyrus, l’équilibre fut rompu et ses successeurs succombèrent à la luxure, la décadence et aux plaisirs du harem. Des vices qui menèrent inévitablement à la chute de l’empire.

Les auteurs grecs ne chantent toutefois pas tous les louanges de Cyrus. Ctésias, par exemple, était un physicien et historien grec qui, entre les 5e et 4e siècles av. J.-C., servait à la cour du roi perse Artaxerxès II. Là-bas, écrit Ctésias, il eut le loisir de consulter directement les annales des Achéménides. Les écrits de Ctésias sur Cyrus sont empreints d’hostilité et de suspicion et s’opposent aux précédents récits. Selon l’historien, les origines de Cyrus ne seraient pas aussi nobles que le clament Hérodote et Xénophon. Le passé, humble et nomade, de Cyrus lui donne tout d’un barbare, en total désaccord avec le mode de vie civilisé de la société grecque. Et son ascension au trône n’était, elle non plus, pas aussi glorieuse. Selon le récit de Ctésias, après sa rébellion contre le roi des Mèdes Astyage, Cyrus aurait tué le gendre du roi et épousé sa fille Amytis. En d’autres termes, Cyrus était un usurpateur et n’avait aucun droit sur le trône mède. Et le récit de sa mort diffère également chez Ctésias, qui affirme que le roi mourut des suites d’une blessure à la cuisse, infligée au cours d’une confrontation avec les Derbices, un peuple de l’Est de l’Iran.