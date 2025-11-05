Sept artefacts que vous ne verrez pas au nouveau Grand musée égyptien

« Il a fallu vingt années de plus pour traduire la pierre et à partir de là tout s’est ouvert », raconte Bob Brier, qui dit de l’artefact qu’il constitue « la plus importante découverte de l’histoire de l’égyptologie ».

Toutefois, l’Égypte était à cette époque « comme le Far West », rappelle-t-il, « et les aventuriers pouvaient y aller et prendre tout ce qu’ils voulaient ». Le général Jacques François de Menou considérait la pierre comme sa propriété personnelle. Mais les Britanniques ne l’entendaient pas de cette oreille et, selon Bob Brier, « finirent par le braquer avec une arme en disant donne-la-nous. »

Dès 1802, la pierre de Rosette fut exposée au British Museum ; les visiteurs du 19e siècle purent la toucher librement, car il n’y avait pas la moindre vitrine pour la protéger. Malgré des tentatives continues de la rapatrier en Égypte, elle s’y trouve encore aujourd’hui (sous verre, bien entendu).

2. OBÉLISQUE DE LOUXOR

Où la voir : place de la Concorde, à Paris

De même que les aiguilles de Cléopâtre, les obélisques séparés qui se trouvent désormais à New York et à Londres, l’obélisque de Louxor, à Paris, est l’un des deux éléments d’une paire distincte. « Il y avait une paire d’obélisques devant presque tous les temples du Nouvel Empire », explique Bob Brier. (Le Nouvel Empire, qui dura de 1550 à 1070 avant notre ère environ, fut la période la plus influente et la plus prospère de l’Égypte ancienne, si bien qu’on en parle souvent comme de l’âge d’or égyptien).

Le temple de Louxor se dresse aujourd’hui encore sur la rive orientale du Nil et, chaque année, des millions de touristes ne peuvent s’empêcher de remarquer une absence flagrante : « Il ne s’y trouve qu’un obélisque, qui a l’air triste, comme s’il regrettait son frère », illustre Bob Brier, auteur d’un livre sur le sujet intitulé Cleopatra’s Needles: The Lost Obelisks of Egypt.

Vieux de 3 000 ans, ces monolithes de granit rouge étaient des symboles de victoire pour Napoléon, qui n’eut pas besoin de les piller, car le gouverneur de facto d’alors, Méhémet Ali, en fit don à la France en 1829. Mais il y avait un problème. « Leur transport était si difficile et coûteux que les Français décidèrent de n’en prendre qu’un », explique Bob Brier. En retour, la France offrit l’horloge de la citadelle du Caire, la toute première horloge publique d’Égypte, qui cessa de fonctionner presque aussitôt et que l’on mit 175 ans à réparer.

3. LE ZODIAQUE DE DENDÉRAH

Où le voir : musée du Louvre, à Paris

Pendant deux millénaires, des prêtres purent lever les yeux vers le plafond du temple d’Hathor pour admirer le zodiaque de Dendérah. Dédié à Osiris et (possiblement) commandé par Cléopâtre en 50 avant notre ère, ce bas-relief de 2,50 mètres de diamètre est l’une des plus anciennes cartes du ciel connues et saisit un fascinant mélange de cultures.