Sur la piste des 6 plus gros trésors d'épaves jamais découverts

Des éclats de bois émergent du fond sablonneux de la mer et des poissons s'y faufilent. Parmi les planches pourries, les ossements des marins qui ont combattu leurs ennemis ou bravé les tempêtes reposent dans le silence froid de l'océan. Peu de lumière parvient jusqu'ici, mais un œil averti pourrait apercevoir un éclat d'or ou la teinte d'une pierre précieuse, ensevelis avec le temps.

Au fil des années, ces trésors motivèrent des aventuriers à explorer les mers dans l'espoir d'accéder à la richesse.

(En 1989, trois tonnes d'or ont été découvertes dans l'épave du SS Central America de 1857. Regardez la série en trois parties L'or maudit : l'affaire Tommy Thompson, qui sera diffusée le jeudi 19 septembre à 21 heures sur National Geographic, disponible avec Canal+.)



De nos jours, cependant, les règles à respecter pour pouvoir revendiquer ces antiquités sont bien plus compliquées. Les archéologues et les autorités régionales craignent que des pilleurs ne détruisent la structure délicate d'un vieux navire en décomposition. Les pilleurs risquent également de vendre ces artefacts à des particuliers, privant le public de l'occasion unique de découvrir leur histoire et de les voir lors de diverses expositions.

C'est pourquoi les archéologues et les autorités maritimes tentent de préserver ces éléments fragiles du patrimoine culturel.

Quel que soit le propriétaire de l'épave, les objets de valeur découverts lors des naufrages ont battu des records (avec des valeurs se chiffrant en milliards) et ont inspiré les rêveurs du monde entier.

Découvrez une partie des plus gros trésors jamais trouvés sur des épaves, qui montrent pourquoi leur propriété est si contestée et pourquoi ces ruines sous-marines doivent être protégées.

LE SAN JOSÉ DANS LA MER DES CARAÏBES, PRÈS DE LA CÔTE COLOMBIENNE

Souvent appelé l'épave « la plus riche au monde », le galion espagnol San José transportait plus de 200 tonnes d'or, d'argent et de pierres précieuses brutes lorsqu'il coula en 1708 pendant une bataille avec des navires de guerre britanniques.

Les estimations du trésor de ce navire vont de quelques milliards à pas moins de 18 milliards d'euros. Un bon nombre de protagonistes firent valoir leur droit de revendiquer le trésor de l'épave. Parmi ces parties, on trouve : une société de sauvetage basée aux États-Unis, qui prétendait avoir trouvé l'épave en 1982 ; la Colombie, qui prétendait avoir trouvé l'épave à un endroit différent en 2015 ; l'Espagne, qui soutenait être toujours propriétaires du navire, comme ils l'étaient 300 ans plus tôt ; et un groupe d'indigènes boliviens, qui affirmaient que leurs ancêtres avaient été contraints d'extraire des mines une grande partie de l'argent.

Peu importe la vraie valeur du trésor, la loi colombienne dispose que les artefacts ne peuvent être vendus. Le San José et ses mystères sont toujours au fond de la mer, et certains archéologues pensent qu'il serait plus sûr qu'ils y restent.

LE BOM JESUS SUR LA CÔTE SUD DE LA NAMIBIE

En 1008, un géologue recherchait des diamants dans une zone connue pour ses gisements de pierres précieuses. À la place, il trouva autre chose : un lingot de cuivre. Les archéologues trouvèrent ensuite vingt-deux tonnes de lingots de cuivre, utilisés à l'époque pour le commerce des épices, mais également des milliers d'artefacts : plus de 100 défenses d'éléphant, un canon en bronze, des sabres, des astrolabes, des mousquets et une cotte de mailles.

Ils trouvèrent également plus de 2 000 pièces d'or, principalement espagnoles et à l'effigie du roi Ferdinand et de la reine Isabelle, mais aussi des pièces vénitiennes, mauresques, françaises et bien d'autres.